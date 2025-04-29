مدرب النصر مرشح للانضمام إلى جهاز منتخب ألمانيا

معتصم عبدالله (أبوظبي)

أكدت تقارير متطابقة لوسائل إعلام ألمانية، ترشيح الهولندي ألفريد شرودر، المدرب الحالي لفريق نادي النصر، للعمل ضمن الجهاز الفني لمنتخب ألمانيا، في وظيفة المدرب المساعد خلفاً لساندرو فاجنر، إلى جانب المدير الفني الحالي جوليان ناجلسمان، بينما ينتهي عقد شرودر مع «العميد» بنهاية الموسم الجاري 2024-2025.

وتفصيلاً، كشف تقرير لقناة «سكاي ألمانيا» عن سعي الاتحاد الألماني لكرة القدم لإيجاد بديل للمدرب المساعد ساندرو فاجنر، الذي أعلن رحيله عن المنتخب الوطني بعد نهاية مشواره في «دوري الأمم الأوروبية».

وبرز اسم الهولندي ألفريد شرودر (52 عاماً) كأحد أبرز المرشحين للانضمام إلى الجهاز الفني لناجلسمان، قبل بداية مشوار تصفيات كأس العالم 2026، والتي يفتتحها «المانشافت» بمواجهتي سلوفاكيا وأيرلندا الشمالية خلال فترة التوقف الدولي في سبتمبر المقبل.

وسبق لشرودر، الذي أكد رحيله عن تدريب النصر بنهاية الموسم الحالي، أن قاد نادي أياكس الهولندي وهوفنهايم الألماني، حيث احتل مع الأخير المركز السادس في «البوندسليجا» قبل أن يتم استبداله بسيباستيان هونيس، كما عمل شرودر مساعداً لناجلسمان في هوفنهايم، ومساعداً لمواطنه رونالد كومان في برشلونة الإسباني.

وتولى شرودر تدريب النصر منذ نوفمبر 2023 قادماً من العين بعد تجربة قصيرة، وقدّم «العميد» تحت قيادته أداءً متذبذباً هذا الموسم، مكتفياً بلقب «كأس السوبر الإماراتي القطري» بعد الفوز على قطر القطري بنتيجة 5-1، مقابل وداع نصف نهائي دوري أبطال الخليج للأندية، والخروج المبكر من بطولتي كأس رئيس الدولة (دور الـ16)، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي (ربع النهائي).

ويحتل النصر حالياً المركز السادس في جدول ترتيب «دوري أدنوك للمحترفين»، برصيد 33 نقطة من 22 مباراة، محققاً 10 انتصارات، و3 تعادلات، مقابل 9 خسائر.

وفي حال إتمام التعاقد، سيكون شرودر ثالث مدربي أندية «دورينا» المرتبطين بالمنتخبات الوطنية، بعد إعلان اتحاد كرة القدم تعاقده مع الروماني كوزمين أولاريو مدرب الشارقة السابق، بينما تستمر محاولات الاتحاد العراقي لضم المغربي الحسين عموتة، مدرب الجزيرة الحالي.