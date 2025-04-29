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الرياضة

بيرو مع الشارقة مقابل 2.5 مليون يورو

بيرو مع الشارقة مقابل 2.5 مليون يورو
29 ابريل 2025 11:29

علي معالي (أبوظبي)

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أعلن نادي كورينثيانز البرازيلي أن صفقة انتقال لاعبه الشاب جيليرمي بيرو إلى نادي الشارقة بلغت 2.5 مليون يورو، وذلك في انتقال نهائي، بعد انتهاء فترة الإعارة، بعقد يستمر حتى 2029.
وتعتبر صفقة بيرو بالفعل جيدة للغاية للشارقة، في ظل المستوى المميز لهذا اللاعب الشاب البالغ من العمر 21 عاماً، وقال النادي البرازيلي: إن رجل الأعمال رافائيل براندينو اجتمع مع المسؤولين بالشارقة، وأنهى الصفقة بنجاح.
ولد بيرو في مدينة تيراو في كورينثيانز، ولعب فترات في فرق الشباب بالنادي البرازيلي، وشارك في 30 مباراة محترفاً في البرازيل، قبل انتقاله على سبيل الإعارة للشارقة، حيث لعب مع «الملك» حتى الآن 30 مباراة أيضاً في المسابقات كافة، في موسمه الأول، وسجل 4 أهداف، وصنع 5 تمريرات ذهبية، ودقة تمريرات هذا اللاعب جيدة للغاية وصلت إلى أكثر من 82%، وهذا مؤشر أنه لاعب لديه نسبة تركيز عالية في الملعب، رغم أنه الموسم الأول له في ملاعبنا.

الشارقة
كورينثيانز البرازيلي
دوري أدنوك للمحترفين
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