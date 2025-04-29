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الرياضة

كوزمين: قيادة منتخب الإمارات «شرف كبير»

كوزمين: قيادة منتخب الإمارات «شرف كبير»
29 ابريل 2025 11:42

علي معالي (أبوظبي)
أكد كوزمين أولاريو في مقابلة مع إحدى وسائل الاعلام الرومانية بأن الاحتراف الإماراتي عالي الجودة قائلاً: «المستوى التقني والتنظيمي، يتجاوز ما يتخيله الأوروبيون، وكل شيء هو الأفضل من حيث التحضير والتعافي وما إلى ذلك، إنه احتراف عالي الجودة».
وجاء رد كوزمين عندما تم توجيه سؤال إليه بأنه خاطر بقبول عرض تدريب المنتخب الإماراتي في هذا التوقيت الصعب من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.
قال كوزمين: «شرف كبير لي أن أتولى تدريب المنتخب الإماراتي، ولكن ليس بالأمر الهين أن تكون مسؤولاً عن فريق بلد ما».
وأضاف: «هناك العديد من اللاعبين الموهوبين الذين يرغبون في التقدم بالمستوى، وهناك عدد من اللاعبين الجدد مثل ميلوني، ليما، ولوان بيريرا وكايو وآخرون، وسوف ألتقي بهم، بعد أن أنهي مهمتي في الشارقة».
تطرق الحديث إلى العديد من النواحي الأخرى منها الاستثمار الذي يعمل به كوزمين في الدولة، خاصة في أحد المطاعم المعروفة، واعترف كوزمين بأنه ليس المالك الوحيد، بل هو شريكاً فيه.
وقال كوزمين أيضاً: «أمامي في الوقت الراهن هدفان، الأول هو نهائي الكأس يوم 9 مايو ضد شباب الأهلي، ثم نهائي دوري أبطال آسيا 2 أمام ليون سيتي السنغافوري يوم 18 مايو من مباراة واحدة ليست على أرض محايدة، وأيضاً في ملعب صغير يسع حوالي 6 آلاف مقعد».

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