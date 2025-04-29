منتخب «الرياضات الجوية» يشارك في الألعاب العالمية بالصين

دبي (وام)

أعلن اتحاد الرياضات الجوية، مشاركة منتخب الإمارات في الألعاب العالمية المقررة بمدينة تشنجدو الصينية في أغسطس المقبل، والتي تشمل الرياضات غير المدرجة ضمن برنامج الألعاب الأولمبية.

وأكد نصر النيادي، رئيس اتحاد الرياضات الجوية، أن المشاركة المرتقبة تأتي امتداداً للإنجازات التي حققها المنتخب خلال ظهوره الأول خارجياً، في دورة الألعاب الخليجية الشاطئية الثالثة التي استضافتها سلطنة عمان في الفترة من 5 إلى 11 أبريل الجاري، وأثمرت عن حصد 3 ميداليات ملونة، مشيراً إلى أن هذه النتائج تمثل انطلاقة حقيقية للمنتخب على الساحة الدولية.

وأوضح أن الاتحاد يعمل على إعداد برنامج تحضيري قوي للاعبين، يتضمن مراحل داخلية وخارجية، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية، خاصة في ظل التحديات المرتقبة على الساحة الآسيوية، والتي تتطلب استعداداً نوعياً لمواجهة مستويات فنية أكثر تطوراً.

وأضاف أن التشكيلة نفسها التي شاركت في الدورة الخليجية ستخوض الاستحقاقات المقبلة، وتضم اللاعبين راشد إبراهيم السماحي، ومحمد جابر المازمي، وطارق محمد العبيدلي، وعبدالله ناصر مصطفى، ومحمد عبدالله الجسمي.