ريال مدريد يحدّد قائمة «تعاقدات الصيف»

مراد المصري (أبوظبي)

أعلنت صحيفة «ماركا» الإسبانية، المقربة من نادي ريال مدريد، قائمة من أبرز اللاعبين الذين ينوي النادي «الملكي» ضمهم خلال الصيف المقبل للعب تحت قيادة تشابي ألونسو، الذي يعتبر الأقرب لتولي المهمة الفنية خلفاً للإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وبحسب الصحيفة، فإن الإيطالي ساندرو تونالي لاعب نيوكاسل مرشح بقوة لتدعيم خط الوسط، فيما يعتبر الفرنسي وليم صليبا لاعب أرسنال أبرز خيار لتدعيم خط الوسط، وهو اللاعب الذي كان يتابعه ريال مدريد منذ فترة ليست قصيرة.

ويترقب ريال مدريد الإعلان رسمياً عن ضم الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، القادم كلاعب حر بعد نهاية عقده مع ليفربول هذا الموسم.

ويسعى ريال مدريد إلى تجديد عقد الحارس تيبو كورتوا، فيما لن يتردد بالتخلي عن خدمات الحارس أندري لونين في حال وصول عرض مناسب.