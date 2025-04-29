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الرياضة

هل يؤثر انقطاع الكهرباء على برشلونة في دوري الأبطال؟

هل يؤثر انقطاع الكهرباء على برشلونة في دوري الأبطال؟
29 ابريل 2025 12:15


مراد المصري (أبوظبي)
يسود الترقب مباراة برشلونة وإنتر ميلان يوم غد الأربعاء في ذهاب الدور نصف النهائي في دوري أبطال أوروبا، والتي ستقام على الملعب الأولمبي في مدينة برشلونة، وسط حالة من الطوارئ تعيشها إسبانيا بعدما تسبب الانقطاع الشامل للتيار الكهربائي في تعطيل الحياة في البلاد.
وأدى انقطاع التيار الكهربائي إلى إلغاء مباراة كانت مقرر أمس، بين ألميريا وراسينج فيرول ضمن دوري الدرجة الثانية الإسباني، من بين مباريات أخرى في بقية الدرجات الأخرى.
وبحسب التقارير الصادرة صباح اليوم، فإن التيار الكهرباء بدأ بالعودة بشكل طبيعي داخل البلاد، مما يجعل المباراة المقبلة بين برشلونة وإنتر ميلان قائمة في موعدها، فيما تواصلت حركة الطيران بين إسبانيا وإيطاليا بشكل طبيعي مع ترقب قدوم الفريق الزائر من إيطاليا. 
ورغم ذلك، فإن برشلونة والسلطات في مدينة برشلونة، سيتخذون إجراءات إضافية لضمان سلامة الجماهير والمشاركين في المباراة المقبلة، لتجنب تكرار انقطاع الكهرباء بشكل مفاجئ في البلاد، وسط متابعة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا».

 

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