هؤلاء ليس لهم ميداليات مع ليفربول في «البريميرليج»



علي معالي (أبوظبي)

هناك أكثر من لاعب في صفوف فريق ليفربول مؤهل لعدم الحصول على ميدالية في المباراة الختامية للريدز في البريميرليج، ومنهم الإيطالي فيديريكو كييزا، وذلك بحسب لوائح ونظام البطولة الإنجليزية، التي تشترط أن يكون اللاعب قد شارك في 5 مباريات، لكي يصعد إلى منصة التتويج في الجولة الختامية، ويعانق الميدالية الذهبية.

فاز ليفربول رسمياً بالبطولة عقب انتصار ساحق 5-1 على توتنهام هوتسبير في الجولة 34، وتقليدياً في إنجلترا، تتلقى الفرق كأس الدوري الإنجليزي الممتاز فقط في مباراتها الأخيرة على أرضها في الموسم، ويستضيف ليفربول فريق كريستال بالاس في المباراة النهائية للموسم 25 مايو المقبل، ووفقاً لقواعد الدوري الإنجليزي الممتاز، يحصل الفريق البطل على 40 ميدالية تذكارية، سيتم منح هذه الميداليات من قبل النادي للمديرين واللاعبين والمسؤولين حسب ما يرونه مناسباً، بشرط أن يكون اللاعبون الذين حصلوا على الميداليات قد شاركوا في خمس مباريات على الأقل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحتى الآن وبحسب الأرقام والاحصائيات هناك 21 لاعباً من ليفربول شاركوا في خمس مباريات أو أكثر في البريميرليج، هذا الموسم وبالتالي سيتوجون بالميدالية الذهبية.

ولكن هناك أكثر من لاعب لم يصلوا لهذا الرقم ومنهم الإيطالي كييزا الذي شارك في 4 مباريات فقط، مما يعرضه لخطر عدم الحصول على ميدالية البطولة، ومع المباريات المقبلة أمام تشيلسي، وأرسنال، وبرايتون، وكريستال بالاس، فمن المرجح أن يمنحه سلوت مدرب الفريق فرصة التواجد للتكريم بالميدالية.

وهناك لاعب آخر لم يلعب في خمس مباريات هذا الموسم هو حارس المرمى الثالث فيتيسلاف جاروس، حيث شارك جاروس لأول مرة مع ليفربول في الفوز 1-0 على كريستال بالاس في أكتوبر الماضي، بعد أليسون بيكر في الشوط الثاني، ولكي يتأهل للحصول على ميدالية الأبطال، يتعين عليه اللعب في المباريات الأربع المتبقية من الموسم.