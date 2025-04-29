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الرياضة

«نجل لاعب برشلونة» المدرب الجديد لريال مدريد!

«نجل لاعب برشلونة» المدرب الجديد لريال مدريد!
29 ابريل 2025 13:46

مراد المصري (أبوظبي)

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أصبح تولي تشابي ألونسو، مسؤولية تدريب ريال مدريد في الموسم المقبل، مجرد مسألة وقت، في ضوء التقارير الإعلامية التي أكدت أن المفاوضات مع ناديه الحالي باير ليفركوزن ستكتمل خلال الأيام المقبلة.
ورغم أصوله الباسكية، وعلاقته الخاصة بنادي ريال سوسيداد، إلا أن ما لا يعرفه الجميع، أن والده ميجيل أنخيل المعروف بلقب «بيريكو»، لعب في صفوف برشلونة، الغريم التقليدي لنادي العاصمة.
ولعب بيريكو ألونسو، في صفوف برشلونة بين عامي 1982 و1985، وتوج معه بلقب الدوري في موسم 1985-1984، وكأس ملك إسبانيا 1983-1982، وكأس السوبر الإسباني 1983، وكأس الرابطة 1983.
ورغم ذلك فإن بيريكو ارتبط دائماً بريال سوسيداد، الذي لعب في صفوفه بين عامي 1977-1982، ثم عاد لاحقاً للعمل في أكاديمية وفرق الناشئين في النادي، واللافت أنه قام بتدريب نجله تشابي في صفوف الفريق الأول في عام 2000.
وارتبط تشابي ألونسو بعد ذلك بريال مدريد، الذي تألق معه بين عامي 2009 و2014، إلى جانب خوضه 114 مباراة دولية في صفوف منتخب إسبانيا بين عامي 2003 و2014، وتميز بشخصيته القيادية التي جعلته مؤهلاً للاستمرار لاحقاً في الملاعب مدرباً، حيث تولى تدريب فريق الرديف لريال سوسيداد بين عامي 2019 و2022، ثم باير ليفركوزن بداية من 2022، الذي حقق معه ثنائية تاريخية بالفوز بلقبي الدوري والكأس في ألمانيا.

ريال مدريد
كارلو أنشيلوتي
برشلونة
تشابي ألونسو
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