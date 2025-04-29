جمال النعيمي لـ«الاتحاد»: الجزيرة يطمح إلى «ألقاب الموسم المقبل»

علي الزعابي (أبوظبي)

أكد جمال سعيد النعيمي، الرئيس التنفيذي لنادي الجزيرة، أن «فخر أبوظبي» يطمح للأفضل دائماً، وأنه يتطلع لمواصلة حصد الألقاب في الموسم المقبل، بعد العودة إلى منصات التتويج هذا الموسم بالفوز بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، الذي يعتبر خطوة تتطلب مضاعفة الجهود من أجل المنافسة بقوة.



وجاء حديث النعيمي مع «الاتحاد»، الذي أشار فيه إلى أن الجزيرة يسعى لإنهاء الموسم الحالي بأفضل طريقة ممكنة، وهو الذي دخل المنافسات هذا العام بهدف التواجد في المراكز الأربعة الأولى، وأن يكون منافساً في كأس رئيس الدولة، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وقال: «طموحنا دائماً نحو الأفضل، والفوز بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي يمثل دافعاً لنا جميعاً، إداريين ولاعبين، ليس فقط على صعيد الفريق الأول، وإنما النادي بشكل عام، من أجل الاعتياد على تحقيق البطولات، والسعي لحصد المزيد من الألقاب في الموسم المقبل».

وأكد النعيمي، أن الدعم الإداري حاضر مع الفريق طوال الموسم دون توقف، وقال: «شاهدت الجماهير في مراسم التتويج حضور معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة، رئيس اللجنة التنفيذية ومعالي سلطان الحميري، عضو مجلس إدارة نادي الجزيرة، وهذا التواجد مع الفريق لم يكن في يوم التتويج فقط، وإنما من قبل الإدارة العليا الرئاسية، والشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، عضو مجلس إدارة نادي الجزيرة رئيس شركة الجزيرة لكرة القدم، حيث تحضر الإدارة في التدريبات، وهي على تواصل معنا بشكل دائم ومستمر للوقوف على جميع الاحتياجات لتحقيق النجاح».

وفيما يتعلق بالانتقال من المدرسة الهولندية في التدريب، واختيار مدرب عربي هذا الموسم، هو المغربي الحسين عموتة، قال: «نحن لا ننظر إلى المدرب وفق الجنسية، وإنما نقيم عمله بناءً على الحصيلة في نهاية الموسم، وعموتة مدرب بسيرة ذاتية كبيرة أثبت كفاءته مع الفريق».

وأوضح النعيمي بخصوص التحضيرات المقبلة، قائلاً: «بالنسبة للموسم الجديد، نحن الآن في شهر أبريل، ونريد إخباركم بأننا بدأنا العمل للموسم المقبل منذ شهر نوفمبر الماضي، وقمنا بتجهيز المعسكر الصيفي، واختيار الزي الرياضي الجديد، وبالطبع بحث النواقص الفنية للفريق، وحاولنا سد هذه الأمور في سوق الانتقالات الشتوية، لكن للأسف في السوق الشتوي لا تحصل على لاعبين بالجودة التي تريدها، وفي الصيف سنقوم بإنجاز هذه الجوانب الفنية، ونحن جاهزون من أجل بداية موسم الانتقالات المقبل».

واعتبر النعيمي، أن التعاقد مع محمد النني، ونبيل فقير ساهم في منح خبرة للتشكيلة إلى جانب دورهما القيادي النابع من تاريخهما في الملاعب الأوروبية، وقال: «تميز اللاعبان بالخبرة الميدانية، وكان لهما دور مهم في قيادة اللاعبين، إلى جانب اللعب في أكثر من مركز لتعويض الغيابات».

وتابع: «نركز على المواهب الشابة من أجل المستقبل، حيث نرى فيها الاستمرارية، وهذا توجه واستراتيجية واضحة أن تكون أكاديمية الجزيرة أفضل أكاديمية في الشرق الأوسط، وذلك وفق توقيت زمني نعمل خلاله قطعنا فيه سنتين الآن، وتبقى 3 سنوات، سترون خلالها أكاديمية الجزيرة تنتج لاعبين مميزين فنياً للنادي ومنتخبنا الوطني».

وتوجه النعيمي بالشكر للجماهير الجزراوية على وجودها الدائم في استاد محمد بن زايد، والمباريات الخارجية، وقال: «نادي الجزيرة هو فخر أبوظبي»، وأنتم كجماهير فخر الجزيرة، والجماهير هي اللاعب رقم 1 و2 و3 و4 إلى 11، وليسوا اللاعب 12، ودعمهم المتواصل لنا أمر إيجابي، ونعدكم أن القادم أفضل».

وتابع: «على صعيد الرعاة، نحن ننظر لهم كشريك لتكامل العمل، ولدينا شراكات مجتمعية ورياضية، ولا ننظر لها من الجانب التجاري بشكل بحت، من أجل تقديم نموذج يدمج بين الجوانب المجتمعية والرياضية والتفاعل مع المجتمع».

وختم النعيمي حديثه، بالتفاؤل بقدرة كوزمين أولاريو، على تحقيق النجاح مع منتخبنا الوطني، وقال: «هو مدرب متميز، لديه لاعبون متميزون، والفريق الحالي قادر على إكمال الحلم، والتأهل إلى كأس العالم».