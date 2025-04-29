«الجولف» يتوج أبطال موسم «وسام الاستحقاق»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم اتحاد الجولف منافسات «وسام الاستحقاق» لموسم 2024-2025، بإقامة بطولة الاستحقاق في نادي الزوراء للجولف، بمشاركة أكثر من 60 لاعباً ولاعبة من الهواة، تنافسوا ضمن أربع فئات.

وفاز سام مولان بلقب بطل الموسم للرجال، وفازت سناء توفايل بلقب السيدات، وألكسندر روشيكا بلقب فئة الناشئين - الفئة الأولى، واللاعبة إيمون هول بفئة الفتيات - الفئة الأولى، وبرانيت ماندج بلقب الناشئين - الفئة الثانية، وليا ماكالوم بلقب الناشئات - الفئة الثانية.

وأسفرت نتائج بطولة الاستحقاق عن فوز جوناثان سيلفراج بنتيجة 9 ضربات تحت المعدل، وفي فئة السيدات، فازت إنكا ماتيو برصيد ضربة واحدة تحت المعدل، وفي منافسات الناشئين للفئة الأولى فاز ألكسندر روشيكا برصيد 5 ضربات تحت المعدل.

وشهد الموسم الحالي أرقاماً قياسية في عدد البطولات، حيث نظّمت أندية الجولف، بالتعاون مع اتحاد الجولف، أكثر من 30 بطولة ضمن تصنيف الموسم، بينها 11 بطولة مُدرجة في التصنيف العالمي للاعبين الهواة، كما شملت هذه البطولات فعاليات عالمية بارزة مثل «سلسلة فالدو»، «بطولة روبرت روك للناشئين»، و«سلسلة تومي فليتوود الدولية للهواة» برعاية «دي بي ورلد».

ونجح الاتحاد من خلال هذه البطولات في تأهيل ودعوة ستة لاعبين للمشاركة في «جولة هوتيل بلانر»، و18 لاعباً للمنافسة في «جولة كلتش»، كما أطلق الاتحاد 11 بطولة مختلطة جمعت بين اللاعبين واللاعبات في نفس الملاعب.

وقام اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس الاتحاد، ووليد العطار، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وأكرم سكيك، مدير الاتحاد، وديوتامان بال، الرئيس التنفيذي لشركة ميجا ستور، بتكريم الفائزين بلقب أبطال الموسم، والفائزين بالمراكز الثلاثة بالبطولة لكل فئة بالميداليات والكؤوس والهدايا التذكارية.

وأشاد الهاشمي، بالنجاح الكبير الذي صاحب البطولة بكافة مناشطها، والتي شكلت مسك ختام الموسم، مثمناً المشاركة الكبيرة من جميع الفئات العمرية للبنين والبنات، وخاصة المراحل السنية والتي تمثل مستقبل اللعبة، وترسخ وتعزز الاستراتيجية التي وضعها اتحاد اللعبة بقيادة معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وأعضاء مجلس الإدارة، والتي تستهدف المستقبل المشرق للعبة وممارسيها ونجومها، للوصول بهم لأعلى درجات النجاح للانتقال من المحلية والخليجية والعربية، للعالمية، من خلال الاهتمام والرعاية والدعم الذي يقدمه اتحاد اللعبة.