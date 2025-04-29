لقب دوري السلة بين شباب الأهلي والشارقة

علي معالي (أبوظبي)

تشهد صالة نادي الشارقة في الساعة التاسعة إلا الربع مساء غدٍ الأربعاء، قمة مرتقبة بين شباب الأهلي والشارقة على لقب بطولة دوري السلة، في الجولة السادسة من التجمع الثاني للمرحلة النهائية، حيث تترقب جماهير الفريقين المباراة في ظل تشابك الأمور، بينما يعتبر فارق النقطة حالياً مصدر إثارة كبيرة.

يبلغ رصيد شباب الأهلي قبل المواجهة 10 نقاط من 5 انتصارات متتالية بواقع 3 مباريات في التجمع الأول الذي جرت مبارياته على صالة نادي شباب الأهلي بدبي، وانتصارين في التجمع الثاني على صالة الشارقة، مقابل 9 نقاط للشارقة من 3 انتصارات وخسارتين، إضافة إلى وجود نقطة في رصيده من صدارته لمراحل الدوري من قبل، وبالتالي فإن فارق النقطة بين «الفرسان» و«الملك»، سيجعل للقمة مذاقها الخاص.

وإذا نجح شباب الأهلي في تحقيق الفوز فسوف يتم تتويجه باللقب، وإذا نجح الشارقة في الفوز فلابد أن يتجاوز فارق النقاط لمصلحته 7 نقاط، لكي يتوج باللقب، وإذا كان الفارق أقل من 7 نقاط فإن اللقب سوف يذهب لـ«الفرسان»، وكل هذه الحسابات ستجعل من اللقاء قمة في الإثارة والمتعة، بعد موسم مثير وشيق في نظامه ومستوى الناديين الكبيرين هذا الموسم، حيث يضم شباب الأهلي والشارقة مجموعة من اللاعبين أصحاب المواهب المختلفة، إضافة إلى جهازين فنيين على مستوى عالٍ، يبحث كل منهما عن كيفية تتويج الموسم بلقب هو الأهم للمشاركة في المنافسات الخارجية في الموسم المقبل.

ويسبق هذه المباراة لقاء آخر لا يقل قوة ومتعة، يجمع النصر مع البطائح، لتحديد ثالث الدوري، ورغم أن طموحات النصر كانت كبيرة مع بداية الموسم بالمنافسة على اللقب، ولكنها تكسرت شيئاً فشيئاً حتى توقف الفريق عند 6 نقاط فقط من انتصار واحد على البطائح، في التجمع الأول، وخسر 4 مباريات من الشارقة وشباب الأهلي، بواقع مباراتين من كل فريق، والبطائح هو الآخر حقق فوزاً وحيداً كان بمثابة المفاجأة الكبرى على حساب نادي الشارقة وخسر بعد ذلك 4 مباريات ليتوقف عند النقطة 6، لتصبح مباراة الختام مع النصر هي الحاسمة في تحديد مركزه في الترتيب العام للمسابقة.

من جانب آخر، جرت قرعة الكؤوس في مقر الاتحاد بدبي، بحضور علي الأميري عضو مجلس الإدارة، مدير المسابقات، وميثاء بن ضاوي عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة النسائية ود. منير بن الحبيب المدير الفني للاتحاد، ومندوبي الأندية المشاركة في المسابقات المختلفة.

أسفرت قرعة الرجال التي يشارك فيها 8 أندية عن وقوع شباب الأهلي مع أندية الظفرة والبطائح والوصل، بالمجموعة الأولى، والنصر بالمجموعة الثانية مع أندية الوحدة والشارقة والجزيرة، وسيتم تحديد موعد المباريات لاحقا.

وكذلك جرت قرعة السيدات بلقاء أكاديمية فاطمة بنت مبارك مع نادي الشارقة الرياضي للمرأة (فرع الوسطى)، ونادي الشارقة الرياضي للمرأة مع نادي الشارقة الرياضي للمرأة (فرع الشرقية)، وتم إجراء قرعة المراحل من كأس الشباب وحتى البراعم.