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الرياضة

كلوب يهنئ ليفربول: «لن تسير وحدك أبداً»

كلوب يهنئ ليفربول: «لن تسير وحدك أبداً»
29 ابريل 2025 14:37


ليفربول (أ ب)
هنأ يورجن كلوب، المدير الفني السابق لفريق ليفربول، ناديه السابق بفوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الـ20 في تاريخه، معادلاً الرقم القياسي كأكثر الأندية فوزاً بالبطولة العريقة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن حقبة نجاح الفريق الأحمر لم تنته بعد.
وقاد كلوب ليفربول للتتويج بجميع ألقابه التي أحرزها على مدار أكثر من 8 سنوات، حيث كان من بينها الفوز بدوري أبطال أوروبا عام 2019 والدوري الإنجليزي في العام التالي. وقال كلوب في منشور على حسابه الخاص بتطبيق (إنستجرام) «ممتن للغاية للماضي، وسعيد بشدة بالحاضر، ومتفائل جداً بالمستقبل».
وأضاف «تهانينا إلى ليفربول.. لن تسير وحدك أبداً»، في إشارة لنشيد الفريق. يذكر أن كلوب رحل عن ليفربول قبل عام.

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من جانبه، أشاد المدير الفني الهولندي آرني سلوت، الذي قاد الفريق للفوز باللقب في موسمه الأول بالدوري الإنجليزي، بسلفه، حيث هتف باسم كلوب أمام الجماهير بعد صافرة النهاية للمباراة التي انتهت بفوز ليفربول الكاسح 5 / 1 على ضيفه توتنهام هوتسبير، أول أمس الأحد، والتي أكدت فوز الفريق بالدوري هذا الموسم. 

 

يورجن كلوب
الدوري الإنجليزي الممتاز
أرني سلوت
البريميرليج
نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم
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