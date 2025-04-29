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الرياضة

روديجر يغيب عن الريال بسبب «شيء ما»

روديجر يغيب عن الريال بسبب «شيء ما»
29 ابريل 2025 14:45


مدريد (د ب أ)
خضع أنطونيو روديجر، مدافع فريق ريال مدريد ومنتخب ألمانيا، لعملية جراحية في الركبة، اليوم الثلاثاء، وربما يغيب عن قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية، وكأس العالم للأندية لكرة القدم. 

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ويواجه روديجر بالفعل عقوبة إيقاف طويلة الأمد من الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بعد إلقائه شيئاً ما على حكم مباراة الريال وبرشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا الذي خسره الفريق الأبيض 2 / 3 أمام منافسه اللدود يوم السبت الماضي.
وأفاد بيان لريال مدريد: «خضع أنطونيو روديجر اليوم لعملية جراحية بعد إصابته بتمزق في الغضروف الخارجي لركبته اليسرى. أجرى العملية الدكتور مانويل ليس تحت إشراف الطاقم الطبي لريال مدريد». أضاف الريال: «سيبدأ روديجر مرحلة تعافيه قريباً». ولم يعلن الريال عن مدة غياب روديجر، لكن إصابات الغضروف المفصلي غالباً ما تكون خطيرة.

أنطونيو روديجر
ريال مدريد
كأس العالم للأندية
برشلونة
منتخب إسبانيا
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