ترشيح المهيري لرئاسة «تنفيذي الآسيوي» لسباقات الهجن

أبوظبي (وام)

أعلن اتحاد سباقات الهجن ترشيح عبد الله مبارك المهيري، مدير عام الاتحاد، لرئاسة المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لسباقات الهجن، لدورة جديدة تمتد حتى مايو 2029.

وتستضيف العاصمة أبوظبي الجمعية العمومية الانتخابية للاتحاد الآسيوي للهجن في الثامن من مايو المقبل، وسيتم خلالها انتخاب رئيس المكتب التنفيذي، إلى جانب نائبين للرئيس، وأربعة أعضاء جدد.

وأكد المهيري أن رياضة سباقات الهجن في دولة الإمارات تحتل موقع الريادة، إقليمياً وآسيوياً، بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن هذا الدعم كان له الأثر الأكبر في تعزيز مكانة الرياضة وتطورها المستمر.

وتقدم المهيري بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على دعمه لرياضة الهجن، ما أسهم في ترسيخ مكانتها واحدة من أبرز الرياضات التراثية، وتحقيقها حضوراً لافتاً ،محلياً وإقليمياً.

وأعرب عن شكره أيضاً لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على اهتمامه الدائم بسباقات الهجن، وحرصه على توفير كل مقومات التميز والريادة لهذه الرياضة.

وثمّن المهيري الدور الكبير الذي يضطلع به معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، من خلال رئاسته للاتحاد، وجهوده المتواصلة لتطوير منظومة العمل، ما جعل دولة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً لأهم مهرجانات وفعاليات هذه الرياضة، مشيداً بدور الاتحادات الوطنية لسباقات الهجن في القارة الآسيوية، والتي ساهمت في توسيع قاعدة المشاركة، ورفع عدد الدول الأعضاء إلى 23 اتحاداً، تمثلها كوادر وطنية في كل دولة.

وكشف المهيري عن تنظيم أول بطولة قارية معتمدة لسباقات الهجن في العاصمة أبوظبي، وذلك في الثامن من مايو المقبل، بالتزامن مع انعقاد الجمعية العمومية، والتي ستشكّل محطة مهمة في مسيرة الاتحاد القاري.