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الرياضة

«الفنون القتالية» تقتحم «آسياد 2026»

«الفنون القتالية» تقتحم «آسياد 2026»
29 ابريل 2025 15:15


طوكيو (أ ف ب)
ستدرج رياضة الفنون القتالية المختلطة (أم أم ايه) في دورة الألعاب الآسيوية المقررة العام المقبل في اليابان، حسب ما ذكر المجلس الأولمبي الآسيوي، كما تمت الموافقة أيضاً على إدراج رياضة الكريكيت، خلال اجتماع أمس في مدينة ناغويا المضيفة، رغم شكوك حول موقع إقامتها.
وقال المجلس: «ستتضمن رياضة الفنون القتالية المختلطة ست مسابقات في أول ظهور لها في دورة الألعاب الآسيوية، وتُصنّف ضمن الرياضات القتالية» إلى جانب الكوراش والجوجيتسو.
ويعقد المجلس الأولمبي الآسيوي والمنظمون اجتماعات هذا الأسبوع، في إطار تكثيف الاستعدادات للألعاب المقررة في ناغويا ومحافظة أيتشي بين 19 سبتمبر و4 أكتوبر 2026، وتوقع المجلس الآسيوي مشاركة 15 ألف رياضي في 41 رياضة يمثلون 45 لجنة أولمبية وطنية، وهو عدد يفوق المشاركين في الألعاب الأولمبية الصيفية.
وقال المجلس الأولمبي الآسيوي إن الكريكيت ستقام منافساتها في أيتشي، لكن من غير الواضح أين تحديداً، نظراً لعدم وجود مكان مخصص لهذه الرياضة حالياً في المحافظة.
واعتمدت رياضة «الكريكيت تي 20» في الألعاب الآسيوية 2023 في الصين، وستعود إلى البرنامج الأولمبي في لوس أنجلوس عام 2028، بعد غياب منذ نسخة باريس 1900.
وكان محافظ أيتشي هيدياكي أومورا قال في ديسمبر إن الاستعدادات للألعاب تسير بسلاسة، وذلك بعد تقارير صحفية كشفت عن انزعاج المجلس الآسيوي من عدم الالتزام بعقود الاستضافة. أضافت التقارير أن المجلس طالب بتحسينات على صعيد إقامة ونقل الرياضيين والفرق. 

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اليابان
الجوجيتسو
الفنون القتالية المختلطة
دورة الألعاب الآسيوية
الآسياد
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