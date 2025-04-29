اجتماع تنسيقي لاتحاد الكرة مع مسؤولي جماهير الشارقة وشباب الأهلي

دبي (الاتحاد)

عقد فريق عمل اتحاد كرة القدم اليوم اجتماعاً تنسيقياً مع مسؤولي روابط مشجعي ناديي الشارقة وشباب الأهلي، بهدف الاطلاع على كافة الأمور التنظيمية المتعلقة بالجماهير خلال المباراة النهائية لبطولة كأس رئيس الدولة، المقررة يوم التاسع من شهر مايو المقبل في استاد محمد بن زايد، والتي ستجمع فريقي الشارقة وشباب الأهلي.

وحضر محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد جانباً من الاجتماع، حيث أشاد بجهود مسؤولي الناديين وتعاونهم في كل ما يتعلق بالأمور التنظيمية الخاصة بالنهائي، مؤكداً حرص فريق عمل الاتحاد على تلبية متطلبات الجماهير وفق النظم واللوائح المعمول بها والاستماع إلى مقترحاتهم وأفكارهم.

وتم خلال الاجتماع توضيح البنود المتعلقة بالجماهير، منها البوابات المخصصة لجماهير كل فريق، وأماكن جلوسهم، إلى جانب الأدوات التشجيعية المسموح بها، وغيرها من الأمور التي تضمن سلامة الجماهير.

الجدير بالذكر أن تذاكر المباراة النهائية متوفرة للبيع إلكترونياً عبر موقع بلاتينيوم ليست، حيث بإمكان الجماهير الدخول إلى الموقع وشراء التذاكر بكل سلاسة.