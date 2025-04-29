بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تُدشن الجولة الثالثة الجمعة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الجوجيتسو عن انطلاق منافسات الجولة الثالثة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو لفئة «البدلة»، خلال الفترة من 2 إلى 4 مايو المقبل، في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، بمشاركة واسعة من لاعبي ولاعبات الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة.

وتشهد البطولة منافسات متنوعة تشمل فئات الشباب والكبار والأساتذة في اليوم الأول، بينما تقام نزالات فئتَي الناشئين تحت 14 عاماً وتحت 16 عاماً في اليوم الثاني، لتُختتم البطولة في اليوم الثالث بمنافسات البراعم والأشبال تحت 12 عاماً، بما يعكس شمولية الحدث واستهدافه لجميع المراحل العمرية، ويُعزز مكانته كمنصة رياضية تسهم في دعم وتطوير المواهب الناشئة إلى جانب اللاعبين المحترفين.

وبهذه المناسبة، أكَّد محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، أن البطولة تُبرز الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لرياضة الجوجيتسو، التي أصبحت إحدى الركائز الأساسية في المشهد الرياضي على مستوى الدولة.

وقال الظاهري: «النجاحات المتواصلة التي حققتها البطولة عبر جولاتها المختلفة تُجسِّد رؤية القيادة الرشيدة في دعم وتطوير رياضة الجوجيتسو. ومع وصولنا إلى الجولة الثالثة من النسخة الثانية من البطولة، فإننا نحتفي بالمستوى التنافسي الرفيع الذي يقدّمه اللاعبون، والذي يعكس مكانة البطولة كمنصة رائدة لصقل المهارات وإعداد أبطال المستقبل».

وأضاف: «منذ انطلاقتها، حظيت البطولة التي تحمل اسماً غالياً على قلوبنا بإقبال لافت من مختلف الفئات، وهو ما يعكس الشعبية المتزايدة لرياضة الجوجيتسو في المجتمع الإماراتي. كما تُشكل البطولة فرصة مميزة للأسر لتشجيع أبنائهم وبناتهم والاستمتاع بأجواء رياضية حماسية».

وأشار الظاهري أيضاً إلى أن بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تُعدُّ أكثر من مجرد منافسة رياضية؛ إذ تُشكِّل منصة شاملة بفضل اعتمادها نظام تصنيف دقيق يسهم في تعزيز التنافس بين الأندية والأكاديميات، ورفع كفاءة اللاعبين، وتوفير حوافز مشجِّعة تزيد الإقبال على البطولة والمنافسة على المراكز الأولى والتتويج باللقب.

وختم أن البطولة تُترجم قيم التلاحم المجتمعي، وتُرسِّخ ثقافة الرياضة في المجتمع، وتسهم في بناء أجيال قوية تتمتَّع بقيم الثقة بالنفس، والانتماء، وروح المسؤولية.