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الرياضة

«آسيوية الشطرنج» بالعين تسجل مشاركة 300 لاعب

«آسيوية الشطرنج» بالعين تسجل مشاركة 300 لاعب
29 ابريل 2025 20:00


العين (وام)
كشف هشام الطاهر، الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج عن ارتفاع معدلات الإقبال على المشاركة في بطولة آسيا الفردية للرجال والسيدات - قطاع الأساتذة، إلى 300 لاعب ولاعبة مع بدء العد التنازلي لانطلاق منافساتها.
وينظم البطولة الاتحاد الآسيوي ويستضيفها نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للعبة، خلال الفترة من 6 إلى 15 مايو المقبل، بفندق «دانات العين».
وأكد الطاهر رفض العديد من طلبات المشاركة بسبب عدم استيفاء المعايير المطلوبة من قبل الاتحاد الآسيوي، من ضمنها أن يكون أقل تصنيف لكل لاعب 2000 نقطة، و1800 نقطة لكل لاعبة، مع وجود طلبات أخرى للمشاركة قبل إغلاق باب التسجيل.

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هشام الطاهر
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