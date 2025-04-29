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الرياضة

يامال: لا تقارنوني بميسي!!

يامال: لا تقارنوني بميسي!!
29 ابريل 2025 20:18

 
برشلونة (أ ب) 

 

دخل لامين يامال نجم برشلونة الشاب في مقارنات عديدة مع ليونيل ميسي بفضل موهبته وإزعاجه للمنافسين عند تسلمه الكرة في الجهة اليمنى للفريق الكتالوني.

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ويستعد يامال 17 عاماً لمواجهة أحد الفرق القليلة التي عجز ميسي عن هز شباكها عندما يحل إنتر ميلان ضيفاً على برشلونة غداً الأربعاء، في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وقال يامال في مؤتمر صحفي بمقر تدريبات برشلونة اليوم الثلاثاء «لا أريد مقارنتي بأي لاعب، فما بالكم بميسي، أفضل لاعب في العالم». وسئل اللاعب الشاب عن حقيقة أن النجم الأرجنتيني لم يسبق له التسجيل في مرمى إنتر ميلان، ليجيب قائلاً «لقد سجل أمام العديد من الفرق، وأتمنى أن أسجل هدفاً غداً».
ويستعد لامين يامال للمشاركة في مباراته رقم 100 مع برشلونة، وقال عن ذلك «لا يمكن لأي لاعب في نفس سني أن يشارك في هذا العدد من المباريات، لذا أنا فخور بذلك، ولم أعد أشعر بنفس الرهبة أو التوتر مثلما كان الوضع في بداية مشواري مع الفريق».
وأتم يامال تصريحاته «الكل يعلم أن إنتر ميلان فريق قوي دفاعياً، ورائع في الهجمات المرتدة، لذا يجب أن نكون جيدين عند الاستحواذ على الكرة وأن نؤدي بنفس أسلوبنا الجماعي». وسيلاقي الفائز من برشلونة وإنتر ميلان إما أرسنال الإنجليزي أو باريس سان جيرمان الفرنسي في المباراة النهائية التي ستقام في ميونخ يوم 31 مايو المقبل. 

 

لامين يامال
فريق برشلونة
إنتر ميلان
دوري أبطال أوروبا
البارسا
ميسي
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