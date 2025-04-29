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الرياضة

مباشر.. لحظة بلحظة مباراة أرسنال وسان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

فرحة عثمان ديمبلي بهدف سان جيرمان في شباك آرسنال
29 ابريل 2025 23:02

أبوظبي (الاتحاد)

لحظة بلحظة نتابع مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان مباشرة ونرصد كل تفاصيل المباراة الهامة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وقمة النجوم والملايين.

سان جيرمان يفوز على أرسنال بهدف في إنتظار مباراة العودة الأربعاء المقبل في حديقة الأمراء.

سان جيرمان يتقدم بالهدف الأول في الدقيقة 4 عن طريق عثمان ديمبلي.

بعد مرور 3 دقائق و15 ثانية فقط
عثمان ديمبيلي يسجل أسرع هدف ضد أرسنال في دوري أبطال أوروبا منذ هدف إدينسون كافاني مع باريس سان جيرمان في سبتمبر 2016

نهاية الشوط الأول

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سان جيرمان يتقدم على أرسنال بهدف ديميبلي بعد شوط أول مثير جداً بين الفريقين.

الدقيقة 70

الدقيقة 70 والنتيجة لاتزال تقدم باريس سان جيرمان على أرسنال بهدف وخروج نجم المباراة وصاحب الهدف عثمان ديميبلي.

الدقيقة 90

النتيجة لاتزال تقدم سان جيرمان على أرسنال في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
أرسنال
باريس سان جيرمان
أوساكا
عثمان ديمبلي
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