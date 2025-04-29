سان جيرمان يقطع شوطاً مهماً نحو نهائي دوري أبطال أوروبا

لندن (أ ف ب)

قطع باريس سان جيرمان الفرنسي شوطاً مهماً نحو بلوغ نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، بعد أولى عام 2020 حين خسر أمام بايرن ميونيخ الألماني، وذلك بفوزه خارج الديار على أرسنال الإنجليزي 1-0 الثلاثاء في ذهاب نصف النهائي.

وبفضل هدف سجله منذ الدقيقة الرابعة عبر عثمان ديمبيليه الذي ترك المباراة في آخر 20 دقيقة بسبب الإصابة، خطف سان جيرمان الأفضلية وبات الأقرب لبلوغ النهائي الثاني في تاريخه، فيما تعقدت مهمة أرسنال الطامح أيضاً لخوض النهائي الثاني، بعد أول عام 2006 حين خسر أمام برشلونة الإسباني.

وتقام مباراة الإياب الأربعاء المقبل في باريس.





