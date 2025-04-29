الأربعاء 30 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سان جيرمان يقطع شوطاً مهماً نحو نهائي دوري أبطال أوروبا

المباراة
30 ابريل 2025 01:06

 

لندن (أ ف ب)
قطع باريس سان جيرمان الفرنسي شوطاً مهماً نحو بلوغ نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، بعد أولى عام 2020 حين خسر أمام بايرن ميونيخ الألماني، وذلك بفوزه خارج الديار على أرسنال الإنجليزي 1-0 الثلاثاء في ذهاب نصف النهائي.
وبفضل هدف سجله منذ الدقيقة الرابعة عبر عثمان ديمبيليه الذي ترك المباراة في آخر 20 دقيقة بسبب الإصابة، خطف سان جيرمان الأفضلية وبات الأقرب لبلوغ النهائي الثاني في تاريخه، فيما تعقدت مهمة أرسنال الطامح أيضاً لخوض النهائي الثاني، بعد أول عام 2006 حين خسر أمام برشلونة الإسباني.
وتقام مباراة الإياب الأربعاء المقبل في باريس. 

أخبار ذات صلة
مباشر.. لحظة بلحظة مباراة أرسنال وسان جيرمان في دوري أبطال أوروبا
يامال: لا تقارنوني بميسي!!
  • المباراة
     
  • المباراة
     

 

  • المباراة
     
        








 

سان جيرمان
أرسنال
دوري أبطال أوروبا
عثمان ديمبلي
الشامبيونزليج
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
فلسطيني يمشي وسط الأنقاض في مخيم النصيرات للاجئين وسط غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«مفاوضات غزة» بين تأكيد حدوث انفراجة ونفي إسرائيل
30 ابريل 2025
شخصان يمران أمام مبنى متضرر في دونيتسك بينما يتردد الحديث حول هدنة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
روسيا: ننتظر رد أوكرانيا على الهدنة والمباحثات
30 ابريل 2025
أطفال فلسطينيون يحاولون جاهدين الحصول على وجبة طعام من جمعية خيرية في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
«أونروا»: تجويع ممنهج في غزة يهدد حياة مليون طفل
30 ابريل 2025
مهاجرون على متن قارب صغير قبالة سواحل تونس (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: 72 ألفاً لقوا حتفهم أو فُقدوا على طرق الهجرة منذ 2014
30 ابريل 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©