خورفكان يستعيد المُعارين استعداداً للنصر

فيصل النقبي (خورفكان)

عزز خورفكان صفوفه، بعودة عبدالله النقبي وسلطان الزعابي، إلى جانب زملائهم المعارين من شباب الأهلي، وهم دومبيا وكوليبالي وعمر كيتا، للمشاركة مع الفريق في المواجهة المرتقبة أمام النصر «السبت»، ضمن الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين.

وغاب اللاعبون المعارون عن اللقاء السابق أمام شباب الأهلي بسبب شروط الإعارة، لكنهم سيكونون تحت تصرف المدرب عبدالمجيد النمر في المباراة القادمة، في وقت يحتاج فيه الفريق لكل خياراته الفنية مع دخول الدوري مراحله الحاسمة.

وتعزز عودة النقبي والزعابي قوة خطي الوسط والدفاع، ما يمنح النمر مرونة أكبر في التشكيل ووضع خطط متنوعة لتحقيق الفوز.

ويواصل خورفكان تحضيراته وسط تركيز عالٍ وحماس من اللاعبين، مع رغبة كبيرة في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقع الفريق في جدول الترتيب، وتضمن إنهاء الموسم بصورة تليق بالعروض القوية التي قدمها خلال الجولات الماضية.

يُذكر أن خورفكان يحتل المركز الثامن برصيد 31 نقطة.