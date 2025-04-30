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الرياضة

ريال مدريد يتعرض لـ«ضربة جديدة»!

ريال مدريد يتعرض لـ«ضربة جديدة»!
30 ابريل 2025 09:57

مدريد (رويترز)

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تعرض ريال مدريد لضربة جديدة على صعيد الإصابات، إذ أعلن أن كلاً من المدافعين فيرلان مندي، وديفيد ألابا يعانيان إصابة قد تنهي الموسم بالنسبة لهما.
وأصيب مندي بتمزق في عضلة الفخذ الأيمن خلال مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا، التي خسرها ريال أمام غريمه برشلونة.
وذكرت تقارير إعلامية محلية أن مندي قد يغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى شهر، في أحدث انتكاسة يتعرض لها الظهير الأيسر الفرنسي، الذي غاب بالفعل لأسابيع عدة بسبب إصابات متعددة هذا الموسم.
وقال ريال مدريد في بيان: «بعد الفحوص التي أجريت للاعبنا فيرلان مندي.. تم تشخيص إصابته بتمزق في الوتر الملاصق للعضلة المستقيمة الأمامية في العضلة رباعية الرؤوس للفخذ الأيمن».
وتعرض مندي لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية في مارس، ما تسبب في ابتعاده عن الملاعب لأكثر من شهر، بينما أبعدته إصابة عضلية عن الملاعب قرابة أسبوعين في ديسمبر.
كذلك اضطر الدولي النمساوي ألابا للخروج من الملعب بسبب الإصابة خلال فوز ريال 1-0 على خيتافي.
ويأتي هذا بعد وقت قصير من عودته من إصابة عضلية تعرض لها في فبراير، وفي أعقاب أكثر من عام قضاه في التعافي من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي.
وبعد مشاركته كبديل في النهائي الذي أقيم يوم السبت الماضي، قال الريال إنه جرى تشخيص حالة قلب الدفاع البالغ من العمر 32 عاماً بإصابة بتمزق في الغضروف الداخلي لركبته اليسرى.
وذكرت تقارير أن ألابا سيخضع لعملية جراحية قبل أن يبدأ فترة تأهيل تتراوح بين ستة وثمانية أسابيع.
وتُضاف إصابة مندي وألابا إلى قائمة الغيابات المتزايدة في دفاع ريال مدريد، إذ خضع أنطونيو روديجر لجراحة في الركبة.
ويستضيف ريال، الذي يتأخر بأربع نقاط عن برشلونة قبل آخر خمس جولات في الموسم، فريق سيلتا فيجو في الدوري يوم الأحد المقبل.

ريال مدريد
فيرلان ميندي
أنشيلوتي
الدوري الإسباني
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