الأربعاء 30 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

شافيير يقود «فريق نيمار» للهروب من «قبل الأخير»!

شافيير يقود «فريق نيمار» للهروب من «قبل الأخير»!
30 ابريل 2025 10:39

ساو باولو (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
«القضاء» يرفض طلب نيمار بشأن «بودكاست»!
فلامنجو يدعم هنريكي في «تهمة التعمد»!

عيّن نادي سانتوس لكرة القدم الذي يلعب له النجم البرازيلي نيمار، مدرباً جديداً هو كليبر شافيير، في محاولة للخروج من المركز قبل الأخير في الدوري البرازيلي.
وستكون المرة الأولى يتولى فيها شافيير منصب المدير الفني لأي فريق، على الرغم من أنه يبلغ 61 عاماً، ويملك خبرة واسعة كمدرب مساعد.
وعمل شافيير مساعداً للمدرب السابق لمنتخب البرازيل، تيتي، بين عامي 2016 و2022، وشارك ضمن الطاقم الفني لـ«السيليساو» في نهائيات كأس العالم في روسيا 2018 وقطر 2022.
انضم إلى النادي التاريخي الذي لعب له الراحل بيليه ويلعب له حالياً نيمار، بعقد يمتد «حتى نهاية عام 2025»، بحسب ما أعلنه سانتوس عبر حسابه على منصة «إكس»، وقد قاد أول حصة تدريبية له أمس الثلاثاء.
وكان النادي أقال المدرب البرتغالي بيدرو كايشينيا في منتصف أبريل بعد أربعة أشهر فقط من استلامه المهمة.
وشارك نيمار، أفضل هداف في تاريخ المنتخب البرازيلي (79 هدفاً) في تسع مباريات فقط مع النادي الذي تدرج في صفوفه، وسجل ثلاثة أهداف، أصيب في فخذه الأيسر واضطر لعدم الالتحاق بصفوف «راقصي السامبا» في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026 في منتصف مارس، بعدما كان قد عاد أيضاً من إصابة خطيرة تعرض لها في ركبته في أكتوبر 2023 أمام الأوروجواي أبعدته عن الملاعب لمدة عام تقريباً.
وتعرض نجم برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي والهلال السعودي السابق إلى إصابة جديدة في فخذه الأيسر في أول مباراة له أساسياً مع سانتوس في الدوري هذا العام، في 17 من مايو الجاري وخرج في الدقيقة 34 في مواجهة أتلتيكو مينيرو.

سانتوس
الدوري البرازيلي
نيمار دا سيلفا
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
«طبيب عناية» يواصل إثارة الجدل حول مارادونا!
الرياضة
«طبيب عناية» يواصل إثارة الجدل حول مارادونا!
اليوم 11:26
النيابة العامة في دبي تطلق خطة شاملة لمبادرة «الصُلح خير»
علوم الدار
النيابة العامة في دبي تطلق خطة شاملة لمبادرة «الصُلح خير»
اليوم 11:14
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بتعيين راشد عبدالله العوبد مديراً عاماً لمدينة الشارقة للإعلام
علوم الدار
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بتعيين راشد عبدالله العوبد مديراً عاماً لمدينة الشارقة للإعلام
اليوم 11:08
"بيئة أبوظبي" تسترد أكثر من 2,000 طن من القناني القابلة لإعادة التدوير منذ إطلاق نظام استرداد القناني
علوم الدار
"بيئة أبوظبي" تسترد أكثر من 2,000 طن من القناني القابلة لإعادة التدوير منذ إطلاق نظام استرداد القناني
اليوم 10:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©