بني ياس يستضيف «مجمعة سوبر الطائرة» بمشاركة «رباعي القمة»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

حجزت فرق النصر، وبني ياس، والجزيرة، وشباب الأهلي «حامل اللقب»، مقاعدها في المرحلة الثانية من كأس السوبر للكرة الطائرة، بعد تخطيها بنجاح مباريات الدور التمهيدي.

وتفوّق النصر على جاره الوصل بنتيجة 3-0 في «ديربي دبي»، وجاءت نتائج الأشواط: «25-17 و25-12 و25-19»، فيما واصل بني ياس حملة البحث عن ثالث ألقابه هذا الموسم، بعد تتويجه بثنائية الدوري وكأس الاتحاد، بفوز سهل على العين بذات النتيجة «25-18 و25-17 و25-19».

وفي صالة نادي العين، فاز الجزيرة على عجمان بنتيجة 3-0، بواقع أشواط «25-14 و25-21 و26-24»، فيما تغلب شباب الأهلي على حتا 3-1، في المواجهة التي أقيمت على صالة نادي كلباء، وجاءت نتائج الأشواط: «25-22 و25-16 و24-26 و25-19».

وشهدت المرحلة التمهيدية من البطولة إقامة أربع مباريات بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة وعلى ملاعب محايدة، ليتأهل الفائزون إلى المرحلة الثانية «الدورة المجمعة»، التي تُقام أيام الجمعة والسبت والأحد 2 و3 و4 مايو، على صالة نادي بني ياس، صاحب التصنيف الأعلى بين الفرق المتأهلة.

وتفتتح الجولة الأولى من الدورة المجمعة يوم الجمعة المقبل، بمباراتي بني ياس مع الجزيرة، والنصر مع شباب الأهلي.

وتُعد النسخة الحالية هي العاشرة لكأس السوبر، والتي اقتصرت ألقابها حتى الآن على أربعة أندية فقط: الشباب (3 ألقاب)، بني ياس (لقبان)، شباب الأهلي (لقبان)، النصر (لقبان)، وكان شباب الأهلي قد تُوّج باللقب في الموسم الماضي (2023-2024) على حساب النصر بنتيجة 3-0، ليكمل «الفرسان» ثلاثية تاريخية شملت أيضاً كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة وكأس الإمارات، في حين فرض بني ياس هيمنته على ألقاب الموسم الحالي (2024-2025) حتى الآن بثنائية الدوري وكأس الاتحاد.