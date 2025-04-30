«الجودو» يترقب قرعة «دوشانبي جراند سلام» في طاجيكستان

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق بعد ظهر غدٍ الخميس، فعاليات بطولة «دوشانبي جراند سلام» الكبرى للجودو، المقرر إقامتها في ضيافة اتحاد طاجيكستان، بإشراف الاتحاد الدولي، خلال الفترة من 2 إلى 4 مايو الجاري، وذلك بسحب قرعة البطولة عبر تقنية الفيديو، ويعقبها الاجتماع الفني لأهلية المشاركين، بعد أن تقدمت 27 دولة حتى الآن للمشاركة في البطولة، التي تنطلق منافساتها صباح يوم بعد غدٍ الجمعة بقاعة التنس في دوشانبي، من بينهم منتخبنا ممثلاً للجودو العربي، وللمحافظة على مقعده في قائمة المنتخبات الراغبة في التأهل لدورة الألعاب الأولمبية «لوس أنجلوس 2028».

وينتظم منتخبنا في فندق البطولة، بعد انتهاء مشاركته «الفضية» في بطولة كبار آسيا، التي اختتمت مؤخراً في العاصمة التايلاندية بانكوك، والتي خرج منها بـ 3 ميداليات فضية، إلا أنه خسر جهود 3 لاعبين لن يشاركوا في تلك البطولة بسبب الإصابات التي لحقت بهم.

ويشارك منتخبنا بـ 4 لاعبين، حفاظاً على سلامة المصابين، الذين خضعوا للعلاج الفوري، حيث يمثل المنتخب في البطولة الحالية، ناجي يزبيك، وكريم عبد اللطيف في منافسات (وزن تحت 73 كجم)، وسليمان إبراهيم في (وزن تحت 90 كجم)، وستتحدد مشاركة اللاعب ظفار كوسوف في منافسات (وزن تحت 100 كجم) قبل قرعة البطولة والاجتماع الفني.

من جهة ثانية، اعتمد مجلس إدارة اتحاد الجودو، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي مشاركة منتخبنا الوطني الأول للجودو في بطولة «قازاقستان باريسي جراند سلام 2025»، المقامة في مدينة أستانا عاصمة كازاخستان، خلال الفترة من 9 إلى 11 مايو الجاري، بمشاركة 4 لاعبين، وهم ناجي يزبيك في وزن تحت 66 كجم، وعمر جاد في وزن تحت 81 كجم، وسليمان إبراهيم وجريجوري آرام في وزن تحت 90 كجم، ويرأس البعثة الدكتور ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين السر العام وتضم المدرب فيكتور سيكتروف والطاقم الطبي المساعد.