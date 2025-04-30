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الرياضة

دوناروما.. «يد واحدة» تكفي في دوري أبطال أوروبا

دوناروما.. «يد واحدة» تكفي في دوري أبطال أوروبا
30 ابريل 2025 13:42

علي معالي (أبوظبي)
قدم الإيطالي دوناروما، حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان، أداء مذهلاً أمام أرسنال في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وكان العنصر الرئيسي في تحقيق النادي الفرنسي لانتصار مثير على الفريق الإنجليزي بهدف دون رد، بملعب الإمارات في إنجلترا، حيث تصدى دوناروما إلى 5 تسديدات ضد أرسنال، كانت كفيلة بتحقيقه الفوز أو التعادل على أقل تقدير، كما كان سداً منيعاً أمام تسديدات لياندرو تروسارد، ومارتينيلي، وساكا.

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وجاءت واحدة من أروع تصديات دوناروما في الدقيقة 56، من تسديدة تروسارد من مسافة قريبة بيد واحدة، وقبل نهاية الشوط الأول، تصدى ببراعة فائقة لتسديدة من مارتينيلي، وما فعله الحارس جعل فريقه بالفعل قريباً للغاية من التأهل للنهائي الذي يعتبر بمثابة (الحُلم) للفريق الباريسي.
وبعد المباراة ضد أرسنال، تم اختيار فيتينيا، لاعب وسط باريس سان جيرمان، كأفضل لاعب في المباراة من قبل منظمي البطولة، ولكن على صفحته الشخصية، نشر فيتينيا صورة مع دوناروما مع تعليق: «هذا هو أفضل لاعب في المباراة الأخيرة».
وفي هذا الموسم، لفت دوناروما الأنظار بأدائه الخُرافي في دوري أبطال أوروبا، ويحتفظ بذكريات جيدة عندما واجه الأندية الإنجليزية، حيث تغلب في الدور التمهيدي على مانشستر سيتي 4-2، وفي دور الـ 16، تصدى دوناروما لركلتي جزاء من لاعبي ليفربول، ليساعد باريس سان جيرمان على التأهل إلى ربع النهائي، وواصل التألق بإقصاء أستون فيلا في الدور التالي، ليدخل مع فريقه قائمة أقوى 4 فرق في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.
وبفضل تألق دوناروما، حقق باريس سان جيرمان تقدماً مهماً في رحلته نحو الفوز بدوري أبطال أوروبا، ويخوض الفريق مباراة العودة أمام أرسنال على أرضه 8 مايو.

 

 

جانلويجي دوناروما
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باريس سان جيرمان
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