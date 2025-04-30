الأربعاء 30 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إنريكي: تفاصيل صغيرة صنعت الفارق في دوري الأبطال

إنريكي: تفاصيل صغيرة صنعت الفارق في دوري الأبطال
30 ابريل 2025 14:26

 
باريس (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
تجاوز زيدان في «الإقصائية».. إنه عثمان
أرتيتا: «الهوامش ضيقة».. نبحث عن شي ما في حديقة الأمراء!!


أظهر فريق باريس سان جرمان مرونة كبيرة في مباراة الفريق أمام أرسنال في دوري أبطال أوروبا، خصوصاً في الشوط الأول، وعلق لويس إنريكي: كانت الأجواء رهيبة في الملعب، وأصوات الجماهير قوية، لكننا حققنا بداية رائعة، ومنحنا الهدف المبكر جرعة معنويات.
تابع إنريكي الذي لعب إلى جانب أرتيتا في برشلونة الإسباني، ويعتبره الأخير قدوة له: كانت المباراة مليئة بالفرص. كان الخصم قادراً على انتزاع المباراة منا في غضون 10 أو 15 دقيقة، لكنه لم يفلح.
ورغم النتيجة اللافتة في شمال لندن، يبحث إنريكي عن تكرار فوز الفريق إيابا، قائلاً: «أنجزنا المهمة، لكن هدفنا هو الفوز إياباً على أرضنا».
تابع المدرب الذي قاد برشلونة إلى لقب دوري أبطال أوروبا في 2015: «مع أرسنال لا يمكننا الاسترخاء والتهاون، لأنهم قادرون على التسجيل بسرعة.. هو فريق قادر على إعادة كتابة التاريخ بسرعة في غضون ثانية من خلال تسجيل أحد الأهداف».
وتقام مباراة الإياب الأربعاء المقبل في العاصمة الفرنسية، فيما يستضيف ملعب أليانتس أرينا في ميونيخ النهائي 31 مايو. 

 

 

لويس إنريكي
سان جيرمان
أرسنال
أرتيتا
دوري أبطال أوروبا
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
فيتيل.. هذا الخيار لم يعُد متاحاً!!
الرياضة
فيتيل.. هذا الخيار لم يعُد متاحاً!!
اليوم 15:00
مدرب يخسر استئنافه ضد حكم بحبسه 20 عاماً
الرياضة
مدرب يخسر استئنافه ضد حكم بحبسه 20 عاماً
اليوم 14:59
كُتّاب ورسّامون: الكتب المصوّرة تحفّز خيال الطفل
التعليم والمعرفة
كُتّاب ورسّامون: الكتب المصوّرة تحفّز خيال الطفل
اليوم 14:58
رئيس الدولة ورئيس الإكوادور يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس الإكوادور يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية
اليوم 14:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©