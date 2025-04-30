إنريكي: تفاصيل صغيرة صنعت الفارق في دوري الأبطال



باريس (أ ف ب)



أظهر فريق باريس سان جرمان مرونة كبيرة في مباراة الفريق أمام أرسنال في دوري أبطال أوروبا، خصوصاً في الشوط الأول، وعلق لويس إنريكي: كانت الأجواء رهيبة في الملعب، وأصوات الجماهير قوية، لكننا حققنا بداية رائعة، ومنحنا الهدف المبكر جرعة معنويات.

تابع إنريكي الذي لعب إلى جانب أرتيتا في برشلونة الإسباني، ويعتبره الأخير قدوة له: كانت المباراة مليئة بالفرص. كان الخصم قادراً على انتزاع المباراة منا في غضون 10 أو 15 دقيقة، لكنه لم يفلح.

ورغم النتيجة اللافتة في شمال لندن، يبحث إنريكي عن تكرار فوز الفريق إيابا، قائلاً: «أنجزنا المهمة، لكن هدفنا هو الفوز إياباً على أرضنا».

تابع المدرب الذي قاد برشلونة إلى لقب دوري أبطال أوروبا في 2015: «مع أرسنال لا يمكننا الاسترخاء والتهاون، لأنهم قادرون على التسجيل بسرعة.. هو فريق قادر على إعادة كتابة التاريخ بسرعة في غضون ثانية من خلال تسجيل أحد الأهداف».

وتقام مباراة الإياب الأربعاء المقبل في العاصمة الفرنسية، فيما يستضيف ملعب أليانتس أرينا في ميونيخ النهائي 31 مايو.