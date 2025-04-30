فيتيل.. هذا الخيار لم يعُد متاحاً!!



برلين (د ب أ)

قال السائق الألماني سيباستيان فيتل إن عودته لسباقات سيارات فورمولا-1، كسائق لم تعُد خياراً متاحاً له، خاصة بعدما طلب أطفاله عدم عودته.

وقال السائق الألماني الفائز بأربعة ألقاب لبطولة العالم لمدونة «سكاي سبورتس» الصوتية: «قال أطفالي أيضا إنني لا يمكنني العودة للقيادة مرة أخرى، لأن وجودي في المنزل أمر رائع بالنسبة لهم. وبالطبع، من الرائع سماع ذلك».

وأنهى فيتل، الذي لديه ثلاثة أطفال ويعيشون في سويسرا، مسيرته في فورمولا-1 بعد نهاية موسم 2022 ومنذ ذلك الوقت شارك في مشاريع اجتماعية. وقال فيتل 37 عاماً إنه لا يزعج أفراد عائلته بعد بقضائه وقتاً أطول في المنزل. وأضاف: «الانسجام العائلي لا يزال موجوداً. لقد تعلمت الكثير عن نفسي خلال هذه الفترة. أنا مرتاح جداً، ولا أشعر بالملل».

وارتبط اسم فيتل، الذي يتدرب لكي يصبح مزارعاً، بأن يحل محل مستشار ريد بول هيلموت ماركو 82 عاماً، وذكر النمساوي ماركو، المقرب من سيباستيان فيتل، أن السائق الألماني مرشح محتمل للحصول على أحد المناصب في الفريق الذي فاز معه بألقابه الأربعة.

وأضاف فيتل، وأمنية أطفاله بالبقاء في المنزل تظل عالقة في ذهنه «ما إذا كان ذلك سيحدث في المستقبل أم لا، فهذا ما سنراه لاحقاً»، بالإضافة إلى ذلك، فإن سائق فيراري السابق في مفاوضات مع ستيفانو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي لفورمولا-1، بشأن منصب محتمل وأوضح فييل: «مازلنا نناقش المنصب المحتمل الذي يمكن أن أتولاه في فورمولا-1 ولكني لا أريد أن أفرض نفسي».