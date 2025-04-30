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الرياضة

تعرّف على أصغر إنجليزي في نصف نهائي أبطال أوروبا

تعرّف على أصغر إنجليزي في نصف نهائي أبطال أوروبا
30 ابريل 2025 15:30

 
علي معالي (أبوظبي)
أصبح مايلز لويس سكيلي البالغ من العمر 18 عاماً و215 يوماً أصغر لاعب إنجليزي، وأصغر لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز يلعب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، عندما شارك مع «المدفعجية» أمام باريس سان جيرمان في المباراة التي جرت على استاد الإمارات في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بخسارة أرسنال بهدف.
مايلز لويس سكيلي هو اللاعب الذي اعتمد عليه ميكيل أرتيتا على الناحية اليسرى من الملعب، وبفضل الثقة التي حصل عليها من مدربه شارك في 36 مباراة مع أرسنال هذا الموسم، منها 19 مباراة في «البريميرليج»، بواقع 1080 دقيقة، وتمكن لويس سكيلي من تسجيل هدف واحد فقط لفريقه على استاد الإمارات أمام مانشستر سيتي في المباراة التي انتهت 5-1 لمصلحة أرسنال في الجولة 24، وقدم 3 تمريرات ذهبية حاسمة في جميع المسابقات.
شارك اللاعب الشاب في 9 مباريات بدوري الأبطال، وكانت بدايته هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا أمام سان جيرمان في الأول من أكتوبر 2024، في المباراة التي انتهت لمصلحة أرسنال 2-0، ثم شارك بعدها أمام شاختار الأوكراني، وموناكو الفرنسي، وجيرونا الاسباني، وأيندهوفن الهولندي، وريال مدريد حتى لقاء الأمس ضد أرسنال مرة أخرى، ولكنه خسر هذه المرة بهدف.
كما حصل مايلز سكيلي على ثقة توماس توخيل، مدرب منتخب إنجلترا، وظهر مرتين، وسجل هدفاً واحداً في مباراة إنجلترا ضد ألبانيا التي انتهت لمصلحة إنجلترا 2-0 في تصفيات كأس العالم يوم 21 مارس الماضي على استاد ويمبلي، ومع تسجيل الهدف في أول ظهور له بقميص المنتخب الإنجليزي حينها أصبح لويس سكيلي أصغر لاعب كرة قدم يظهر لأول مرة بهدف بقميص إنجلترا.

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