مدرب يخسر استئنافه ضد حكم بحبسه 20 عاماً



بكين (أ ب)

أعلنت محكمة صينية، أن لي تي، مدرب المنتخب الصيني لكرة القدم السابق، خسر الاستئناف الذي تقدم به ضد عقوبة الحبس لمدة 20 عاماً بسبب تهم فساد.

وتم الحكم على لي، الذي لعب من قبل مع فريق إيفرتون الإنجليزي، في ديسمبر، بعدما ثبتت إدانته بمنح وقبول رشاوٍ تصل على 120 مليون يوان (5ر16 مليون دولار) أثناء تدريبه فريق هيبي الصيني، والمنتخب الصيني في الفترة مابين 2015 إلى 2021.

واستأنف لي على الحكم، ولكن القاضي في محكمة الشعب العليا في هوبى تمسك بالحكم الأصلي وأقره. ويمكن للي الآن اختيار رفع قضيته إلى المحكمة الشعبية العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في الصين. وتسعى الصين منذ عقود إلى القضاء على الفساد وتلاعب المباريات في كرة القدم. في عام 2024، كان لي تي واحداً من عدد من الشخصيات البارزة في الرياضة الذين تمت محاكمتهم في حملة لمكافحة الفساد.

وتم الحكم على تشين شيويوان، الرئيس السابق للاتحاد الصيني لكرة القدم، بالسجن مدى الحياة بتهمة قبول الرشاوي، بينما تم أيضاً إصدار أحكام بالسجن طويلة ضد يو هونجتشن، نائب الرئيس السابق، وتشن يونجليانج، الأمين العام السابق المساعد، ودونج تشنج، المدير العام السابق لرابطة الدوري الممتاز.