كوزمين يستقر على قائمة «الأبيض» لمعسكر مايو

معتز الشامي (أبوظبي)

استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الروماني أولاريو كوزمين، على القوام الأساسي والرئيسي لقائمة المنتخب الوطني، المتوقع أن يتم الإعلان عنها بعد منتصف مايو، لدخول معسكر إعداد «الأبيض»، والمقرر له أحد أيام 25 أو 26 من نفس الشهر نفسه، حتى موعد مباريات التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، أمام أوزبكستان في أبوظبي يوم 5 يونيو المقبل، وقيرغيزستان يوم 10 من نفس الشهر.

ويحلّ منتخبنا في المركز الثالث للمجموعة الأولى برصيد 13 نقطة وبفارق 4 نقاط عن منتخب أوزبكستان، ويحتاج للفوز في مباراتيه الأخيرتين يونيو المقبل، مع ضرورة تعثّر منتخب أوزبكستان في مواجهته أمام المنتخب القطري يوم 10 يونيو، وذلك حتى يتأهل مباشرة إلى كأس العالم، وفي أي حالة أخرى غير ذلك، يذهب «الأبيض» مباشرة إلى المرحلة الرابعة لمشوار التصفيات، والتي تقام بنظام البطولة المجمعة في أكتوبر المقبل.

وتابع الجهاز الفني المعاون لمدرب المنتخب، اللاعبون الدوليون المرشحون لدخول قائمة «الأبيض» في التجمع المرتقب، والذي يعوّل عليه عشاق المنتخب، ليكون فرصة تصحيح المسار في الأمتار الأخيرة قبل ختام المرحلة الثالثة للتصفيات.

واستقر كوزمين على ما يصل إلى 18 لاعباً، سيكونون قوام رئيسي للقائمة التي يعلن عنها لاحقاً، بينما يتبقى للجهاز الفني الوقوف على مدى قدرات بقية الأسماء، والتي ربما تصل إلى 10 لاعبين آخرين، قبل ضمهم للقائمة، حيث يخضع جميع اللاعبين للمتابعة والتقييم من الجهاز المعاون، خلال الجولات المقبلة في الدوري.

ويتبع الجهاز الفني بقيادة كوزمين سياسة «الباب المفتوح» أمام جميع لاعبي الدوري الذين يمكن استدعاؤهم، خاصة في ظل غياب بعض الأسماء بعد مواقف مختلفة مع الجهاز الفني السابق بقيادة باولو بينتو، الذي أقيل في مارس الماضي.

ويدرس كوزمين أيضاً إمكانية الاستعانة ببعض العناصر من «الحرس القديم»، في ظل حاجة المنتخب لأجهز اللاعبين المتاحين، خصوصاً أن أهم مباراتين في مسار التصفيات، سيكون في ختام الموسم، ويدفع ضيق الوقت إلى ضرورة اختيار أنسب وأجهز العناصر التي يمكن أن تفيد المنتخب، ومن بين تلك الأسماء التي عادت لدائرة المرشحين للمنتخب، ماجد حسن، وشاهين عبد الرحمن، لاعبا الشارقة، بالإضافة إلى علي صالح، الذي ترتبط عودته إلى التشكيلة، باستعادته سابق مستواه، حيث يتم إخضاع اللاعبين للمتابعة الدقيقة من الجهاز المعاون قبل حسم الاختيارات النهائية بعد عودة كوزمين من نهائي دوري أبطال آسيا 2 مع الشارقة في موعد أقصاه 20 مايو الجاري.