بايرن يفتتح ساحة فرانز بيكنباور الاثنين



ميونخ (د ب أ)



يفتتح نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، ومدينة ميونخ، الأسبوع المقبل، بشكل رسمي، ساحة فرانز بيكنباور، الواقعة أمام ملعب أليانز أرينا، واتخذ القرار بتغيير العنوان الرسمي للملعب ليحمل اسم القائد التاريخي للنادي والمنتخب الألماني، في العام الماضي. بداية من الآن، سيكون عنوان الملعب في 5 ميدان فرانز بيكنباور.

وذكرت مصادر مطلعة أن هناك مخططاً لإقامة حفل صغير، سيتضمن الكشف عن علامات الشارع، يوم الاثنين المقبل، والذي يمكن أن يكون بعد يومين من تتويج بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني ولكن، تغيير العنوان بشكل رسمي، سيدخل حيز التنفيذ بالفعل الخميس؛ وذلك لأن أسماء الشوارع الجديدة تضاف دائماً في أول يوم من كل شهر. وتوفى بيكنباور يوم 7 يناير 2024 بعمر 78 عاماً.