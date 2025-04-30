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الرياضة

«الإمارات للدراجات» بالمركز الثاني في افتتاح طواف «رومندي»

«الإمارات للدراجات» بالمركز الثاني في افتتاح طواف «رومندي»
30 ابريل 2025 16:36

أبوظبي (الاتحاد)

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افتتح البرتغالي إيفو أوليفيرا، دراج فريق «الإمارات - إكس آر جي»، مشاركته في طواف رومندي 2025 بتحقيق المركز الثاني في المرحلة الافتتاحية، التي أقيمت في سانت-إيمير على مسافة 3.5 كيلومتر، بفارق 0.0028 ثانية فقط عن المتصدر، صامويل واتسون من فريق إينيوس جريناديرز.
وسجل أوليفيرا متوسط سرعة بلغ 45.27 كيلومتر في الساعة، ليؤكد جاهزيته الفنية العالية، مستفيداً من خبرته في سباقات المضمار، وذلك بعد فوزه مؤخراً بمرحلتين في «جيرو دي أبروتسو».
وشهد السباق افتتاحاً قوياً لفريق «الإمارات- إكس آر جي»، حيث حل ثلاثة من دراجيه ضمن المراكز العشرة الأولى ؛ إذ جاء جاي فاين تاسعاً، وجان كريستين عاشراً، وجواو ألميدا في المركز الحادي عشر، ليعكس الفريق بذلك قوة تشكيلته وتنافسه على صدارة التصنيف العام.
وتنطلق المرحلة الأولى من طواف رومندي، بمسافة تقارب 200 كيلومتر من ميونيشنشتاين إلى فريبورج، ويتساوى أوليفيرا مع واتسون في التوقيت ضمن صدارة الترتيب العام بعد اليوم الافتتاحي.

فريق الإمارات للدراجات
الدراجات الهوائية
فرنسا
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