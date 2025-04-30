الإمارات تستضيف إحدى مجموعات تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً

دبي (الاتحاد)

تستضيف دولة الإمارات، إحدى المجموعات في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة، المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية 2026، وذلك بعد موافقة الاتحاد الآسيوي على الطلب الذي تقدم به اتحاد كرة القدم، حيث ستقام التصفيات للفترة من الأول حتى التاسع من شهر سبتمبر المقبل.

وتشهد التصفيات مشاركة 44 منتخباً سيتم توزيعها على إحدى عشرة مجموعة، بحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات، وستقام القرعة يوم 29 مايو المقبل في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بحضور مسؤولي الاتحاد الآسيوي وممثلي المنتخبات المشاركة.

وكانت الإمارات قد حققت نجاحات كبيرة في كل الفعاليات التي استضافتها، أبرزها كأس العالم للكرة الشاطئية الأخيرة، وكأس العالم للأندية، ونهائيات كأس آسيا 2019، وغيرها من الأحداث الأخرى.