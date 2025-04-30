20 فريقاً في كأس «تحدي دبي العربية» للناشئين

دبي (الاتحاد)

تنطلق غداً الخميس منافسات النسخة الثالثة لبطولة «كأس التحدي لكرة القدم تحت 15 سنة»، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع شركة دلتا في استاد حميد الطاير بنادي النصر، وتستمر حتى يوم الأحد المقبل، بمشاركة 20 فريقاً من الأندية والأكاديميات المحلية والعربية.

وتشهد البطولة مشاركة واسعة لأندية وأكاديميات من الإمارات، سلطنة عمان، السعودية الأردن، لبنان، البحرين، والعراق.

وتم توزيع الفرق المشاركة إلى 10 فرق محلية، تضم فرق النصر، الوصل، شباب الأهلي، حتا، إضافة إلى أكاديميات رياضية داخل الدولة، فيما تمثل الفرق العربية أندية وأكاديميات من أبرزها، نادي السيب، وأكاديمية الجوهرة من سلطنة عُمان – حاملة لقب النسخة الماضية – ونادي الظهران من السعودية، ونادي عمّان الأردني، إلى جانب فرق من لبنان والبحرين والعراق.

وتم اختيار الفرق المشاركة بعناية لضمان توازن تنافسي، وتم تصميم نظام البطولة، بحيث يواجه كل فريق محلي نظيراً عربياً، ما يوفر فرصة مثالية للاحتكاك وتبادل الخبرات بين المواهب الصاعدة من مختلف الدول.

وشهدت النسخة الأولى من البطولة فوز فريق فرسان الأردن، فيما حل فريق الصفاء اللبناني وصيفاً، وجاء الوصل في المركز الثاني، فيما شهدت النسخة الثانية تتويج فريق أكاديمية الجوهرة من سلطنة عمان باللقب، بعد فوزه على فريق النصر في المباراة النهائية.

وتُعد البطولة منصة عربية شبابية لتعزيز الروابط الرياضية بين الدول، وتأكيداً على ريادة دبي مركزاً إقليمياً لرياضة الناشئين، وتنظيم البطولات ذات القيمة الفنية العالية.