«طَلَّة» تحمل طموحات خيول «ياس» في داكس

عصام السيد (أبوظبي)

تخوض خيول «ياس لإدارة سباقات الخيل»، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، غداً الخميس، تحديات سباقي «بري أيشا»، و«بري شهم»، للخيول العربية الأصيلة بمضمار ضاحية داكس العشبي بفرنسا.

وتتصدر الفرس «طَلَّة» بإشراف دي جويلمين، وقيادة كلمنت ميريل ترشيحات سباق بري أيشا لمسافة 2300 متر، البالغة جائزته 16 ألف يورو، المخصّص للخيول العربية الأصيلة عمر أربع سنوات فما فوق، وكانت ابنة «جالود الخالدية» والفرس «أسرار» قد خاضت 9 سباقات، حققت خلالها الفوز مرتين في سباقي بري إيتينيه، وبري نيدجاري وكلاهما لمسافة 2100 متر بمضمار تولوز، وينافسها في السباق «مازادي دي بيبول» لمارسيل ميزي، و«رجاز» للشقب ريسنج.

وفي سباق بري شهم لمسافة 1400 متر البالغ جائزته 16 ألف يورو، والمخصّص للخيول العربية الأصيلة عمر أربع سنوات فما فوق، يمثل خيول ياس المهرة «هلا» بإشراف المدربة اليزابيث بيرنارد، وقيادة هوجو مويسون، وشاركت ابنة «مهاب والفرس داهيا» في خمس سباقات حلّت خلالهما في المركز الثاني مرتين في تولوز وداكس.

والممثلة الثانية لخيول ياس لإدارة سباقات الخيل هو المهر «آزاد» بإشراف اليزابيث بيرنارد، وقيادة فالنتين سيجوي، وكانت ابنة «نظام» والفرس «تحفة الناظرين»، قد خاضت 3 سباقات أبرزها المركز الرابع في مشاركتها الأخيرة بمضمار مونت دو مارسان لمسافة 1600 متر.