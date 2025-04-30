مفاجأة مدوية.. أين ذهب «نصر رونالدو» في ليلة نصف نهائي دوري أبطال آسيا

جدة (د ب أ)

فجر فريق كاوازاكي فرونتال الياباني مفاجأة مدوية بالتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم بالفوز على النصر السعودي بنتيجة 3 -2 اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور قبل النهائي.

أنهى الفريق الياباني الشوط الأول متقدماً بهدفين أحرزهما تاتسويا إيتو ويوتو أوزيكي في الدقيقتين 10 و41 مقابل هدف للنصر سجله ساديو ماني في الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني، أضاف أكيهيرو إيناجا الهدف الثالث في الدقيقة 76، وقلص النصر الفارق بهدف ثان في الدقيقة 87، ليتأهل الفريق الياباني محققاً مفاجأة مدوية على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) في مدينة جدة.

وأطاح كاوازاكي فرونتال بعملاق عربي آخر بعد الفوز على السد القطري بنفس النتيجة 3 -2 في دور الثمانية، ليتأهل لمواجهة أهلي جدة السعودي في المباراة النهائية التي ستقام يوم السبت المقبل. أما أهلي جدة فقد تأهل للنهائي بعد الفوز على منافسه المحلي الهلال السعودي بنتيجة 3 -1، أمس الثلاثاء.