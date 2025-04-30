هزم شباب الأهلي في النهائي.. الشارقة بطلاً لدوري رجال السلة



علي معالي (الشارقة)

توج فريق الشارقة بلقب بطولة دوري رجال السلة للمرة الثامنة في تاريخه عقب فوزه على ضيفه شباب الأهلي اليوم بنتيجة (84-74)، في الجولة الختامية من الدور التمهيدي للبطولة.

وسبق النهائي، لقاء حسم المركز الثالث، الذي نجح خلاله فريق النصر في انتزاع الميدالية البرونزية بفوزه على البطائح بنتيجة (78-74)، وأحتاج الشارقة لضمان التتويج باللقب إلى فارق النقاط، بعد أن انهى الدور النهائي الذي أقيم من مرحلتي ذهاب وإياب، متساوياً برصيد 11 نقطة مع شباب الأهلي، خصوصاً أن لقاء ذهاب الفريقين في هذا الدور ذهب لصالح شباب الأهلي (86-79).

توج اللواء الأبطال كل من «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة، يرافقه عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي وخالد المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي.

وواصل الشارقة تألقه للموسم الحالي، بجمعه بثنائية الموسم، عقب تتويجه أواخر الماضي بـ «كأس الاتحاد»، وأضاف «الملك» إلى خزائنه الكأس الثامنة للدوري بعد أن توج بها مواسم (1982-1983 و1983-1984 و1984-1985 و1987-1988 و1990-1991 و2003-2004 و2019-2020).

هيمن الشارقة على نتائج الفترات الثلاث الأولى للمباراة بواقع (22-18 و17-16 و21-16) كانت كفيلة لضمان الفوز وحسم اللقب، وذلك بعد أن اكتفى شباب الأهلي بنتيجة التعادل في الفترة الرابعة والأخيرة بواقع (24-24).