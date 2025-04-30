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الرياضة

«صراع ثلاثي» على بطاقتي الصعود إلى «الأولى»

«صراع ثلاثي» على بطاقتي الصعود إلى «الأولى»
1 مايو 2025 01:12

معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬

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احتدمت المنافسة على بطاقتي الصعود من دوري الدرجة الثانية لكرة القدم لموسم 2024-2025 إلى دوري الدرجة الأولى في الموسم المقبل 2025-2026، بين ثلاثة فرق من أصل 13 تشارك في البطولة الحالية، وهي: سيتي المتصدر بـ52 نقطة، إيليت فالكونز «الوصيف» بالرصيد ذاته، والاتفاق الثالث بـ46 نقطة.
وتبقت ثلاث جولات فقط على ختام الدوري، الذي يُسدل عليه الستار 16 مايو بمباريات الجولة 30، ويشمل ترتيب بقية المراكز: بريسشن (رابعاً بـ39 نقطة)، فرسان هسبانيا (خامساً بـ36)، جلف إف سي (سابعاً بـ36)، الصقور العربية (32)، د غاردنز يونايتد (28)، رويال (18)، مدينات (18)، بينونة (15)، الموج (13)، وريجينال (12).
وانخفض عدد الفرق المشاركة هذا الموسم إلى 13 فقط، بعد انسحاب فريق لافال يونايتد قبل انطلاق الموسم، وصدور قرار من لجنة الانضباط بهبوط فريق لاليجا إتش بي سي مع شطب نتائجه وتغريمه 150 ألف درهم، بسبب تخلفه عن خوض ثلاث مباريات متتالية.
ويملك كل من سيتي وإيليت فالكونز أفضلية كبيرة لخطف بطاقتي الصعود، حيث يواجه الأول كلاً من د غاردنز يونايتد، جلف أف سي، ورويال في الجولات الثلاث الأخيرة، بينما يلعب الثاني مع جلف أف سي، رويال، والموج.
وتنطلق الجولة 28 يوم الجمعة، وتشهد مواجهات: جلف أف سي وإيليت فالكونز، فرسان هسبانيا وبريسشن، بينونة والصقور العربية،  فيما تُستكمل الجولة يومي السبت والاثنين بمواجهة د غاردنز يونايتد وسيتي.
وتنص لائحة البطولة على صعود البطل والوصيف إلى دوري الأولى، مقابل هبوط صاحبي المركزين الأخير وما قبله إلى دوري الثالثة.
وأُعيد إطلاق دوري الدرجة الثانية في موسم 2019-2020، وتوج بلقبه آنذاك فريق كواترو، وصعد معه الفلاح. وفي النسخ اللاحقة: 2020-2021 جلف أف سي (بطل) وسيتي (وصيف)، 2021-2022 فرسان هسبانيا (بطل) وبينونة (وصيف)، 2022-2023 جلف يونايتد (بطل) ويونايتد (وصيف)، 2023-2024 فليتوود يونايتد (بطل) والظاهرة (وصيف).
وشهد الموسم الحالي لدوري الأولى انسحاباً مفاجئاً لفريق فليتوود يونايتد بعد صعوده من الثانية، ما أدى إلى شطب نتائجه، فرض غرامة مالية بقيمة 300 ألف درهم، وإلغاء مبارياته المتبقية وهبوطه إلى أدنى درجات الدوري.

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