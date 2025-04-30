البطائح يُتوَّج بطلًا لدوري كرة قدم الصالات



دبي (الاتحاد)



تُوِّج فريق نادي البطائح بطلاً لدوري كرة قدم الصالات للموسم الكروي الحالي 2024 – 2025، بعد فوزه على فريق خورفكان بأربعة أهداف دون رد في إياب المباراة النهائية للمسابقة التي جرت مساء أمس على صالة البطائح.

سجل أهداف البطائح حجو سانتوس (هدفين) وراشد علي، وعبدالقادر الصديق.

وكان البطائح قد حقق الفوز على خورفكان (4 – 3) في مباراة الذهاب التي أقيمت يوم السبت الماضي.

وسلّم إبراهيم حسن النمر، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة كرة قدم الصالات، درع الدوري والميداليات الذهبية للاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإداري لفريق البطائح، والميداليات الفضية لفريق خورفكان.

وسبق لنادي البطائح التتويج بدرع دوري كرة قدم الصالات في المواسم 2019-2020، و2021-2022، و2023–2024، وحقق خلال الموسم الكروي الحالي لقب بطولة كأس السوبر، وبطولة كأس الإمارات لكرة الصالات في نسختها السابعة.