أسرار فشل مفاوضات أنشيلوتي مع البرازيل



معتز الشامي (أبوظبي)



بدا أن تولي كارلو أنشيلوتي تدريب منتخب البرازيل هذا الصيف أمرٌ محسوم، إلا أن تقارير أشارت إلى تعثر المفاوضات بين «السيليساو» والمدرب الإيطالي، الذي سبق أن تفاوض معه مرتين خلال السنوات الثلاث الماضية، ويبدو أن ريال مدريد سيُقيل أنشيلوتي هذا الصيف، حيث يتوقع الكثيرون تولي تشابي ألونسو زمام الأمور في «سانتياجو برنابيو»، إلا أن توقيت توليه المنصب يمثل «معضلة».

ويختتم ريال مدريد موسمه في 25 مايو، ويعود إلى المنافسات في 18 يونيو بكأس العالم للأندية، تاركاً 24 يوماً فقط بين المسابقتين، وهناك حديث عن تولي سانتياجو سولاري، مدير كرة القدم في ريال مدريد، مهام المدير الفني مؤقتاً.

وتريد البرازيل أن يأتي أنشيلوتي في يونيو هذا العام، قبل كأس العالم للأندية، لتولي مسؤولية تصفيات كأس العالم لأميركا الجنوبية ضد الإكوادور وباراجواي، ويتوقف الاتفاق مع أنشيلوتي على أن يكون هذا هو الحال، وفقاً لإذاعة «كادينا سير» الإسبانية، صرح الاتحاد البرازيلي بأنه لم يتفاوض مع ريال مدريد، بل مع أنشيلوتي فقط، لكنه أبدى استغرابه من رغبة الريال في الاحتفاظ بأنشيلوتي في كأس العالم للأندية، وتضيف صحيفة «ماركا» أن الاتحاد البرازيلي يعتقد أن الأمر يعود جزئياً أيضاً إلى رغبة أنشيلوتي في الحصول على حزمة تعويضات كبيرة من ريال مدريد، ومن الأمور المزعجة الأخرى للبرازيل، أن أنشيلوتي لا يريد العيش في البرازيل، وهو أمر لا يفهمونه.

وتحدثت إذاعة «كادينا سير» مع صديق أنشيلوتي والصحفي ألبرتو سيروتي، الذي أوضح أن أنشيلوتي يطمح إلى الفوز بكأس العالم للأندية والدوري الإسباني في المراحل الأخيرة من الموسم، وأشار إلى أنه لا يريد إفساد علاقته بريال مدريد، وبالتالي يحترم رغبة الملكي ورئيسه فلورنتينو بيريز، وحريص على الرحيل بشروط جيدة، وأضاف سيروتي أن الأمر الرئيس هو أن يقول ريال مدريد لأنشيلوتي إنه لا يريد استمراره، وفي هذه المرحلة يتفاوض على الخروج، وإلا فإنه يستمر.

وصرح ريال مدريد بأنه لم يضع أية عقبات أمام أنشيلوتي، ما يسمح له بالتفاوض مع البرازيل بحرية، وفقاً لصحيفة «ماركا»، وتكمن المشكلة في أن أنشيلوتي لا يرغب في توقيع عقد، وهو مرتبط بعقد مع الريال، ما قد يُشكل مشكلة قانونية، كما أن ريال مدريد لا يرغب في الاستغناء عنه حالياً، ويعتقد ريال مدريد أن إعلان البرازيل عن الاتفاق، أمرٌ يضر بالنادي، نظراً لمنافسته على الدوري الإسباني في الشهر الأخير من الموسم، وأثار تأخر أنشيلوتي في التدريب بعد التفاوض مع البرازيل استياء بعضهم في النادي، ويبدو أن بعض أعضاء الجهاز الفني يركزون بالفعل على خطواتهم التالية.

حتى الآن لا يبدو أن أنشيلوتي مرشحاً لتولي مسؤولية المنتخب البرازيلي، الذي اتفق مع خورخي جيسوس في حال عدم تمكنه من ضم المدرب الإيطالي، في حين ذكرت تقارير صحفية أخرى، أن أنشيلوتي تلقى عرضاً من السعودية أيضاً، في حال لم يوقع مع البرازيل أو يستمر مع ريال مدريد، ويُفترض أن تبلغ قيمة هذا العرض 50 مليون يورو سنوياً، أي 5 أضعاف ما كان يتقاضاه مع البرازيل.