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الرياضة

ميسي يودع «أبطال الكونكاكاف»!

ميسي يودع «أبطال الكونكاكاف»!
1 مايو 2025 09:47

 
لندن (د ب أ)

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ودع إنتر ميامي الأميركي لكرة القدم منافسات بطولة دوري أبطال الكونكاكاف، بعدما خسر أمام وايتكابس فانكوفر 1- 3 في المباراة التي جمعت الفريقين في إياب الدور نصف النهائي بالبطولة.
وكان فانكوفر أنهى مباراة الذهاب متقدماً 2-صفر، وتمكن من قلب تأخره أمام إنتر ميامي في مباراة الإياب، ليصعد فائزاً بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 5 -1 .
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن الخسارة هي الثالثة على التوالي لميامي، كما أنها المباراة الرابعة التي يفشل فيها ميسي في تسجيل الأهداف.
ومنح خوردي ألبا إنتر ميامي بداية مثالية، حيث قلص الفارق بعد تسع دقائق من بداية اللقاء، عندما استغل تمريرة لويس سواريز، وسجل الهدف الأول.
ولكن تحوّلت المباراة لمصلحة فانكوفر مع بداية الشوط الثاني، حيث سجل هدفين في ظرف ثلاث دقائق، وسجل بريان وايت هدف التعادل بعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني، وأضاف بيدر وفيتي الهدف الثاني بعدها بلحظات، وسجل سيباستيان بيرهالتر، الذي لعب دوراً في أول هدفين، الهدف الثالث قبل 19 دقيقة من نهاية اللقاء.

أميركا
إنتر ميامي
ليونيل ميسي
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