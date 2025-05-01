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الرياضة

تشيلسي يحكم «البريميرليج» للسيدات

تشيلسي يحكم «البريميرليج» للسيدات
1 مايو 2025 10:16

 
مانشستر (رويترز)

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حسم تشيلسي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للسيدات للمرة السادسة توالياً، ليعزز رقمه القياسي بلقبه الثامن، إجمالاً بفوزه 1-صفر على مانشستر يونايتد.
وكان تشيلسي يحتاج إلى نقطة واحدة لحسم اللقب، وبات يتصدر الترتيب برصيد 54 نقطة، بفارق تسع نقاط أمام أرسنال ثاني الترتيب، قبل مباراتين على نهاية الموسم، ويحتل اليونايتد المركز الثالث برصيد 43 نقطة.
وبدا أن المباراة ستنتهي بالتعادل السلبي إلى أن سجلت لوسي برونز هدفاً في الدقيقة 74 من ضربة رأس، مستغلة ركلة ركنية لعبتها ساندي بالتيمور، وكان أستون فيلا مهد طريق تشيلسي نحو اللقب، بعدما سحق أرسنال 5-2. 

الدوري الإنجليزي
تشيلسي
مانشستر سيتي
أرسنال
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