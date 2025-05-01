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الرياضة

أموريم: «يوروبا ليج» لن يُخفي عيوب مانشستر يونايتد!

أموريم: «يوروبا ليج» لن يُخفي عيوب مانشستر يونايتد!
1 مايو 2025 10:18

 
بلباو (د ب أ)

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اعترف المدرب البرتغالي روبين أموريم، قبل مباراة فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي أمام مضيفه أتلتيك بلباو الإسباني، الخميس، بذهاب الدور قبل النهائي لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بأن الفوز بلقب المسابقة القارية لن ينقذ موسم ناديه.
ويعاني مانشستر يونايتد من أسوأ مواسمه في حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل المركز الرابع عشر برصيد 39 نقطة فقط مع تبقي 4 مباريات على نهاية المسابقة.
يركز يونايتد كل جهوده على الدوري الأوروبي، والمجد القاري لن يحسم الألقاب فحسب، بل يضمن أيضاً التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وهو أمر في غاية الأهمية بالنسبة للفريق العريق.
ويصل مانشستر يونايتد إلى مدينة بلباو، وهو الفريق الوحيد الذي لم يتلقَ أي خسارة في البطولة، لكن المدرب البرتغالي يدرك أن العودة إلى ملعب «سان ماميس» لخوض المباراة النهائية للدوري الأوروبي في مايو المقبل ورفع الكأس لا يمكن أن تخفي عيوب هذا الموسم.
قال أموريم: «الجميع يدرك مدى أهمية هذا الأمر لموسمنا، ندرك أنه لا شيء ينقذ موسمنا، لكن هذا قد يكون حدثاً كبيراً».
وأضاف أموريم في تصريحات، نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «الفوز بكأس، والتأهل لدوري أبطال أوروبا للمشاركة في المسابقات الأوروبية العام المقبل، ربما يغيّر الكثير من الأمور في نادينا، حتى في الصيف».
واتفق مانويل أوجارتي، لاعب خط وسط يونايتد، مع أموريم، حيث قال: «كما أوضح المدرب، هذا لن ينقذ الموسم، لكن تاريخ اليونايتد يكتب بالألقاب، ولهذا السبب نركز بشدة على لقاء الخميس، وعلى التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لذا فهو أمر بالغ الأهمية، ونسعى جاهدين للفوز».

الدوري الأوروبي
يوروبا ليج
مانشستر يونايتد
بلباو
روبن أموريم
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