ريدناب: ما قولته عن توخيل «مجرد مزحة»

لندن (د ب أ)



أكد هاري ريدناب المدرب السابق لتوتنهام أن مزاحه عن توماس توخيل، المدير الفني الجديد لمنتخب إنجلترا لكرة القدم، ووصفه بأنه جاسوس ألماني، جاء عليه بنتائج عكسية.

وبثت صحيفة جارديان الشهر الماضي مقطع فيديو مصور لريدناب يقول فيه: إن توخيل جاء لإفساد الأمور علينا خلال حضور المدرب البالغ من العمر 78 عاماً في حفل خيري.

وقال ريدناب: إن ما قاله كان مجرد «مزحة»، مضيفاً أنه يتمنى التوفيق للمدرب الألماني في قيادة المنتخب الإنجليزي للتتويج بأول لقب بكأس العالم منذ عام 1966 .

وصرح ريدناب في تصريحات بثتها قناة العربية السعودية «كانت مجرد مزحة، ولكنها ارتدت علي بنتائج عكسية».

وأضاف: «أتمنى أن يقدم أداءً جيداً، لقد عمل مع العديد من لاعبي تشيلسي، ويملك موهبة حقيقية، والكرة الإنجليزية تتمتع حالياً بالعديد من المواهب الشابة الواعدة».

وكان ريدناب قال في مقطع الفيديو: «كنت معجباً بالمدرب السابق جاريث ساوثجيت، لكن كان يجب أن نفوز بشيء ما».

وسئل ريدناب عن المدير الفني الجديد توماس توخيل، ليرد حينها: «بصراحة، أعتقد أنه جاسوس ألماني».