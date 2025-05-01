«يوروبا ليج».. مانشستر يونايتد في مهمة صعبة أمام بلباو

معتز الشامي (أبوظبي)



تُعدّ رحلة مانشستر يونايتد إلى بلباو لمواجهة أتلتيك بلباو، في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي، الخميس، صعبة للغاية، ولم يُهزم فريق إرنستو فالفيردي في آخر 10 مباريات على أرضه، وفاز بـ7 منها.

وقدم الفريق أداءً مثالياً على أرضه في الدوري الأوروبي هذا الموسم، محققاً 6 انتصارات من أصل 6 مباريات، وكان آياكس آخر فريق يفوز بـ7 مباريات على أرضه موسم 2016-2017.

ورغم معاناة «اليونايتد» من أسوأ موسم له على الإطلاق في الدوري الإنجليزي، فإن «يوروبا ليج» منحته فرصة للراحة من صراعاته المحلية، ويعد النادي الوحيد الذي لم يخسر أي مباراة في الدوري الأوروبي لموسم 2024-2025، مع أنه لم يحقق سوى فوزين خارج أرضه، ولم يكن أيٌّ منهما في الأدوار الإقصائية.

ومع ذلك، فإنّ 12 مباراة دون هزيمة تُعدّ أطول سلسلة لهم في المسابقات الأوروبية الكبرى منذ 15 مباراة متتالية بين نوفمبر 2016 وأكتوبر 2017، ولولا هذا السجل، لربما انتهت مسيرة روبن أموريم مع النادي، إذ خسر مانشستر يونايتد 11 مباراة من أصل 23 مباراة في الدوري الإنجليزي، ومع ذلك، فإن مبارياته الثماني دون هزيمة في أوروبا تعني أنه يملك أطول بداية دون هزيمة في المسابقات الأوروبية الكبرى مع «الشياطين الحمر»، منذ أن خاض أليكس فيرجسون 11 مباراة قبل الهزيمة.

ووصل إجمالي أهداف «الشياطين الحمر» في الدوري الأوروبي إلى 28 هدفاً هذا الموسم، وهو أعلى رقم منذ تسجيله 34 هدفاً في موسم 2020-2021، وهو رقم قياسي للنادي في موسم أوروبي.

ووصل بلباو إلى نصف النهائي الأوروبي للمرة الثالثة، ونجح في التأهل من المرتين السابقتين، موسم 1976-1977 أمام آر دبليو دي مولينبيك في كأس الاتحاد الأوروبي، وموسم 2011-2012 أمام سبورتينج لشبونة في الدوري الأوروبي.

التقى الفريقان في أول مشاركاتهما الأوروبية على الإطلاق، في موسم 1956-1957، وعوّض مانشستر يونايتد هزيمته ذهاباً 5-3 بفوزه 3-0 على ملعب أولد ترافورد، إلا أنه لم يتمكن من تجاوز ريال مدريد، عملاق الخمسينيات، في نصف النهائي، وكانت مواجهتهما التنافسية الوحيدة منذ ذلك الحين في دور الستة عشر من البطولة عام 2021. فاز بلباو بقيادة مارسيلو بيلسا 3-2 على ملعب أولد ترافورد في مباراة الذهاب، ثم حسم تأهله بفوزه 2-1 أمام جماهيره، وصل الفريق في النهاية إلى النهائي، لكنه خسر 3-0 أمام أتلتيكو مدريد.