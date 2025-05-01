كبار أوروبا يطاردون «الأمير الصغير»!



معتز الشامي (أبوظبي)



أنتج الدوري الفرنسي الدرجة الأولى على مر السنين عدداً هائلاً من المواهب، ويُعتبر موناكو بلا شك النادي الرائد في رعاية اللاعبين الشباب، وتدرج تييري هنري، وليليان تورام، وديفيد تريزيجيه، وأنتوني مارسيال، وكيليان مبابي في الشباب في ملعب لويس الثاني، كما يملك المغربي إلياس بن صغير الإمكانات اللازمة، ليصبح نجماً بارزاً قادماً.

وبرز المهاجم الموهوب بشكل مذهل بتسجيله هدفين من مقاعد البدلاء في أول ظهور له في الدوري الفرنسي في ديسمبر 2022، ليقود موناكو إلى فوز تاريخي على أوكسير، ليصبح أصغر لاعب يُسجل هدفين في الدوري الفرنسي منذ 75 عاماً.

وبدا أن بن صغير مُقدر له أن يحقق تألقاً كبيراً، حيث أطلق مشجعو موناكو على بن صغير لقب «الأمير الصغير»، لكن مسيرته ركدت خلال الموسمين الماضيين، وقد يغادر موناكو هذا الصيف بعد خلافه مع المدرب آدي هوتر.

سليم الأخ الأكبر لابن صغير، لاعب كرة قدم محترف أيضاً في سويسرا بعد أن تدرج في نيس، لكن إلياس انضم إلى أكاديمية موناكو عام 2020، واكتسب سمعة مرموقة بفضل مهاراته الفنية المذهلة، ورغم أنه يلعب في الغالب جناحاً أيسر، إلا أن بن صغير يُعد بلا شك أفضل لاعب وسط هجومي، بفضل قدرته على المراوغة والحركة المميزة، يعتبر نجم موناكو نيمار مثله الأعلى، وهناك أوجه تشابه بينهما.

وخاض اللاعب «20 عاماً» 80 مباراة مع موناكو، مسجلاً 15 هدفاً و8 تمريرات حاسمة، وبدأ بن صغير 30 مباراة منها على الجناح الأيسر، لكنه لم يشارك إلا في 16 مباراة فقط في مركزه المفضل لاعب وسط هجومي، واتخذ النجم الفرنسي المولد قراراً مفاجئاً باللعب للمغرب - مسقط رأس والديه - وهو بالفعل لاعب أساسي في المنتخب، ورابع أغلى لاعب فيه.

ويحتل بن صغير حالياً المركز الرابع بين أغلى لاعبي تحت 21 عاماً في الدوري الفرنسي، بقيمة 30 مليون يورو، ورغم أنه لن يلعب بانتظام في عام 2025 بسبب علاقته بمدرب موناكو هوتر، إلا أن بن صغير أسهم بـ9 أهداف في الدوري الفرنسي، ما يضعه ضمن أفضل 10 لاعبين تحت 21 عاماً.

والجدير بالذكر أن اللاعب المغربي الدولي قدم عروضاً متميزة في دوري أبطال أوروبا، مسجلاً هدفين ضد بنفيكا، ومتألقا في فوز شهير على برشلونة، ليعزز مكانته على رادار بعض أكبر أندية كرة القدم الأوروبية.

ويواجه بن صغير مستقبلاً غامضاً بسبب علاقته السابقة مع هوتر، لكن لم يتبق له سوى عامين في عقده، وقد يتخلى موناكو عن ثاني أغلى لاعبيه، وفقاً لقيم السوق الشهيرة لموقع «ترانسفير ماركت».

وقد يقرر النادي الفرنسي بيعه هذا الصيف، وهناك اهتمام كبير من جميع أنحاء أوروبا، حيث أفادت صحيفة «ليكيب» بأن ليفربول ومانشستر سيتي يتنافسان على توقيعه هذا الصيف، كما أن بايرن ميونيخ من أبرز المعجبين به، وترددت أنباء عن إمكانية بيعه مقابل 35 مليون يورو.