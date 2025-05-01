كعب الابن «ماركوس» يستعيد ذكريات الأب «ليليان» في دوري الأبطال



علي معالي (أبوظبي)

في الثانية 30، صنع الفرنسي ماركوس تورام، مهاجم أنتر ميلان الإيطالي تاريخاً جديداً لنفسه ولعائلة ليليان تورام الكروية المعروفة، ودخل ابن الـ 27 عاماً تاريخ دوري أبطال أوروبا بهدف في أول 30 ثانية، بـ «كعب رائع» في مرمى برشلونة في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، محققاً أسرع هدف في هذا الدور على مدار تاريخ دوري أبطال أوروبا، ورفع تورام عدد أهدافه هذا الموسم إلى 18 هدفاً في 45 مباراة، منها 4 أهداف في 12 لقاء بدوري الأبطال.

والنادي الكتالوني «برشلونة» الذي سجله بمرماه ماركوس، هو نفسه الفريق الذي لعب له والده «ليليان، في السابق عندما شارك في 41 مباراة بين عامي 2006 و2008، وهناك قصة طريفة أيضاً بين الابن والأب (ماركوس وليليان)، في موسم 2023-2024، خلال احتفال الانتر بلقب الدوري، عندما اختلط ماركوس مع حشد من المشجعين، ورقص وغنى شعارأغنية معناها«من لا يرقص هو من مشجعي يوفنتوس»، وعلى الفور اقترب الأب (ليليان تورام)، وكاد أن يضرب ابنه في رأسه، لأن يوفنتوس هو أيضاً فريق سابق آخر سابق لـ« ليليان تورام» حيث لعب لهم 144 مباراة، خلال الفترة 2001-2006.

ويبدو أن تسجيل هدف مهم في نصف النهائي أصبح تقليداً لعائلة (تورام)، حيث ما زال التاريخ الكروي يذكر أنه في الدور نصف النهائي من كأس العالم 1998 سجل ليليان تورام في الثانية 90 من الشوط الثاني من فوز فرنسا 2-1 على كرواتيا، وبالإضافة إلى ماركوس، لدى ليليان تورام أيضاً ابن يلعب أيضاً مع يوفنتوس وهو خيفرين تورام.

وفي الموسم الحالي من الدوري الإيطالي يتصدر ماركوس قائمة أفضل هدافي إنتر في الدوري برصيد 14 هدفاً، وفي دوري أبطال أوروبا، سجل 4 أهداف.