الخميس 1 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تمبروولفز يطيح رقبة «الملك ليبرون»!

تمبروولفز يطيح رقبة «الملك ليبرون»!
1 مايو 2025 12:22

 
لوس أنجلوس (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
أجاسي يتألق في «البيكلبول»
ميسي يودع «أبطال الكونكاكاف»!


أقصى مينيسوتا تمبروولفز مضيفه لوس أنجلوس ليكرز ونجمه المخضرم ليبرون جيمس من الدور الأول من الأدوار الإقصائية «البلاي أوف» في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين للمنطقة الغربية، بفوزه عليه 103-96 وحسم السلسلة 4-1.
على ملعب «كريبتو.كوم أرينا»، قدّم لاعب الارتكاز الفرنسي رودي جوبير أداءً رائعاً دفاعياً وهجومياً في صفوف الفائز، وسجل 27 نقطة أضاف إليها 24 متابعة، ليقضي على آمال ليكرز الذي خرج من الدور الأول للموسم الثاني توالياً.
قال جوبير لقناة «تي أن تي» التلفزيونية بعد الفوز «إنه شعور رائع، لقد مررنا بموسم متقلب، لذا فإن وجودنا هنا واللعب بهذه الطريقة يعني الكثير».
وأضاف: «لدينا مجموعة من اللاعبين الذين يسعون للفوز، والكثير منهم واجهوا الشدائد طوال مسيرتهم وحياتهم، ونحن نحب بعضنا، كل ما مررنا به طوال الموسم هيأنا لهذه اللحظة».
وساهم جوليوس راندل في 23 نقطة، فيما أضاف أنتوني إدواردز 15 نقطة مع 11 متابعة، و8 تمريرات حاسمة.
وتأهل تمبروولفز إلى نصف نهائي الغرب، حيث يقابل الفائز من سلسلة غولدن ستايت ووريرز وهيوستن روكتس، حيث أبقى الأخير على آماله بفوزه على ضيفه 131-116، مقلصاً تأخره إلى 2-3.
وخيّب ليكرز الآمال مرة جديدة، بعدما عكس صورة جيدة خلال الموسم المنتظم، باحتلاله المركز الثالث، خصوصاً بعد انتقال النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش إلى صفوفه، قادماً من دالاس مافريكس في فبراير في صفقة هزت أوساط الدوري.
وأنهى دونتشيتش اللقاء أفضل مسجل مع 28 نقطة إلى 7 متابعات، و9 تمريرات حاسمة، فيما أضاف «الملك» جيمس 22 نقطة، و7 متابعات، و6 تمريرات حاسمة والياباني روي هاشيمورا 23 نقطة، إلّا أن ذلك لم يكن كافياً للحيلولة دون خسارة ليكرز الذي فشل في إيجاد بديل لنجمه الدفاعي السابق أنتوني ديفيس المغادر إلى مافريكس في الصفقة التاريخية.
كما فشل ليكرز في الرميات الثلاثية، حيث لم يسجل الثلاثي جيمس ودونتشيتش وأوستن ريفز الذي أنهى المباراة برصيد 12 نقطة، سوى 5 ثلاثيات.

أميركا
كرة السلة
الدوري الأميركي لسلة المحترفين
لوس أنجلوس ليكرز
ليبرون جيمس
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
يامال.. «البصمة 55» في «100 مباراة»
الرياضة
يامال.. «البصمة 55» في «100 مباراة»
اليوم 12:38
تمبروولفز يطيح رقبة «الملك ليبرون»!
الرياضة
تمبروولفز يطيح رقبة «الملك ليبرون»!
اليوم 12:22
صورة موضوعية
التعليم والمعرفة
"مايكروسوفت".. نماذج صغيرة تنافس عمالقة الذكاء الاصطناعي
اليوم 12:20
سيف بن زايد يلتقي فلاديمير بوتين في ختام زيارة سموه لروسيا
علوم الدار
سيف بن زايد يلتقي فلاديمير بوتين في ختام زيارة سموه لروسيا
اليوم 12:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©