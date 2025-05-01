تمبروولفز يطيح رقبة «الملك ليبرون»!



لوس أنجلوس (أ ف ب)



أقصى مينيسوتا تمبروولفز مضيفه لوس أنجلوس ليكرز ونجمه المخضرم ليبرون جيمس من الدور الأول من الأدوار الإقصائية «البلاي أوف» في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين للمنطقة الغربية، بفوزه عليه 103-96 وحسم السلسلة 4-1.

على ملعب «كريبتو.كوم أرينا»، قدّم لاعب الارتكاز الفرنسي رودي جوبير أداءً رائعاً دفاعياً وهجومياً في صفوف الفائز، وسجل 27 نقطة أضاف إليها 24 متابعة، ليقضي على آمال ليكرز الذي خرج من الدور الأول للموسم الثاني توالياً.

قال جوبير لقناة «تي أن تي» التلفزيونية بعد الفوز «إنه شعور رائع، لقد مررنا بموسم متقلب، لذا فإن وجودنا هنا واللعب بهذه الطريقة يعني الكثير».

وأضاف: «لدينا مجموعة من اللاعبين الذين يسعون للفوز، والكثير منهم واجهوا الشدائد طوال مسيرتهم وحياتهم، ونحن نحب بعضنا، كل ما مررنا به طوال الموسم هيأنا لهذه اللحظة».

وساهم جوليوس راندل في 23 نقطة، فيما أضاف أنتوني إدواردز 15 نقطة مع 11 متابعة، و8 تمريرات حاسمة.

وتأهل تمبروولفز إلى نصف نهائي الغرب، حيث يقابل الفائز من سلسلة غولدن ستايت ووريرز وهيوستن روكتس، حيث أبقى الأخير على آماله بفوزه على ضيفه 131-116، مقلصاً تأخره إلى 2-3.

وخيّب ليكرز الآمال مرة جديدة، بعدما عكس صورة جيدة خلال الموسم المنتظم، باحتلاله المركز الثالث، خصوصاً بعد انتقال النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش إلى صفوفه، قادماً من دالاس مافريكس في فبراير في صفقة هزت أوساط الدوري.

وأنهى دونتشيتش اللقاء أفضل مسجل مع 28 نقطة إلى 7 متابعات، و9 تمريرات حاسمة، فيما أضاف «الملك» جيمس 22 نقطة، و7 متابعات، و6 تمريرات حاسمة والياباني روي هاشيمورا 23 نقطة، إلّا أن ذلك لم يكن كافياً للحيلولة دون خسارة ليكرز الذي فشل في إيجاد بديل لنجمه الدفاعي السابق أنتوني ديفيس المغادر إلى مافريكس في الصفقة التاريخية.

كما فشل ليكرز في الرميات الثلاثية، حيث لم يسجل الثلاثي جيمس ودونتشيتش وأوستن ريفز الذي أنهى المباراة برصيد 12 نقطة، سوى 5 ثلاثيات.